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"Dağlık Karabağ'da ABD devreye giriyor" iddiası

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Azerbaycan ordusu bir kent ve 24 köyü daha kontrolü altına alırken Dağlık Karabağ'da ölen Ermeni milis sayısı 772'ye yükseldi. ABD'nin diplomatik görüşmeler için devreye gireceği iddia edildi.
"Dağlık Karabağ'da ABD devreye giriyor" iddiası

Azerbaycan ordusu ile Dağlık Karabağ'daki Ermeni milisler arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar devam ederken Azerbaycan, Zengilan kent merkezi ile 24 köyün daha ele geçirildiğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında Fuzuli iline (rayon) bağlı Dörtçınar, Kürtler, Yukarı Abdurrahmanlı, Kargapazar, Aşağı Veyselli ve Yukarı Aybasanlı; Cebrail iline bağlı Safarşa, Hasankaydı, Fuganlı, İmambağı, Taşveyselli, Aktepe ve Yar Ehmedli; Hocavend iline bağlı Ağcakend, Mülküdere, Taşbaşı, Güneşli ve Veng (Çınarlı); Zengilan il merkeziyle Zengilan iline bağlı Havalı, Zerneli, Memmedbeyli, Hekeri, Şerifan ve Muganlı köylerinin Azeri ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Aliyev, Hocavend iline bağlı Veng köyünün ismini Çınarlı olarak değiştirdiğini kaydetti.

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, operasyonların başladığı 27 Eylül'den bugüne kadar Ermenistan ordusuna ait 241 tankın imha edildiğini belirterek çalışır durumda ele geçirilen 39 tankın ise Ermenistan ordusuna karşı kullanıldığını kaydetti.

Aliyev, Ermenistan ordusuna ait dört adet S-300 füze sistemini de imha ettiklerini bildirdi. 

Ölen Ermeni milis sayısı 772'ye ulaştı

Diğer yandan dünyada Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ yönetiminin savunma yetkilileri, Azeri ordusuna karşı savaşan 43 Ermeni milisin daha öldüğünü bildirdi. Böylece çatışmaların başladığı 27 Eylül'den bu yana ölen milis sayısının 772'ye ulaştığı ve 37 sivilin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Askeri kayıplarla ilgili rakam vermeyen Azerbaycan ise çatışmalarda 61 Azeri sivilin yaşamını yitirdiğini, 261 sivilin yaralandığını açıkladı.

ABD devreye mi giriyor?

Şimdiye kadar Rusya arabuluculuğunda ilan edilen iki ateşkese rağmen çatışmalar devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) devreye gireceğine dair haberler geliyor.

Reuters haber ajansı, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının cuma günü Washington'da ABD'li mevkidaşları Mike Pompeo ile bir araya geleceğini bildirdi. Tarafların Pompeo ile birlikte mi, ayrı ayrı mı görüşecekleri ise netlik kazanmadı.

Sarkisyan: Suriye'ye dönmek istemiyoruz

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, France-24 televizyonuna verdiği demeçte Türkiye'yi Kafkasların güneyinde istikrarı bozmakla suçladı, ancak Rusya'nın müdahalesini de istemedikleri mesajı verdi.

Sarkisyan Rusya'nın ya da diğer ülkelerin bölgeye askeri müdahalesini desteklemediğini belirterek "Bu durum bir başka Suriye vakasına yol açabilir" dedi.

Ermenilerden Almanya'da destek arayışı

Bu arada Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesi için Almanya'daki Ermeni kuruluşları hükümet ve Federal Meclis'ten destek istedi.

Ermenistan'ın Berlin Büyükelçisi Ashot Smbatyan, Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetimi "de-facto devlet" olarak nitelendirdi ve Alman hükümetinden "çatışmalarda Azerbaycan'ın sorumluluğunu ve Türkiye'nin oynadığı olumsuz rolü" açık bir şekilde dile getirmesini istedi.

Almanya Ermeniler Merkez Konseyi'nden Antranig Aznavur, Türkiye ve Azerbaycan'a karşı ekonomik yaptırım ve silah ambargosu uygulanmasını isterken Almanya'daki Ermeni Kilisesi temsilcisi İlyas Uyar, Federal Meclis'ten Türkiye'nin çatışmaya müdahalesini kınayan bir karar çıkarılmasının yararlı olacağını söyledi.

Ermeni kuruluşlarının verilerine göre Almanya'da yaklaşık 100 bin Ermeni kökenli yaşıyor.

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