Daireler puan hesabında

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncü maçlar oynanıyor.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 2017’de ikinci maçlar oynandı. Gençlik Gücü Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada toplam 14 takım iki ayrı grupta mücadele ediyor.

Pazartesi-Salı ve Perşembe-Cuma akşamları oynanan maçlarla devam eden turnuvada takımlar ikinci maçlarını oynadı. İbrahim Özsoy tarafından organize edilen turnuvada ilk gün maçlarında bay olan A Grubu’nda Elektrik Kurumu ve B Grubu’nda Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi takımları ilk maçlarını önceki gün oynadılar.

A Grubu’nda ilk maçına çıkan Elektrik Kurumu, Merkezi Cezaevi’ne 10-2 mağlup olurken, grubun diğer maçlarında Telefon Dairesi Serbest Liman Dairesi’ni 8-2 ile geçti. Sivil Havacılık Dairesi ile Gümrük Dairesi karşısında 4-2 kazandı.

B Grubu’ndaki ilk maçında Devlet Hastanesi takımı Din İşleri Dairesi’ni 17-3 mağlup ederken, Tarım Bakanlığı, KKTC Meclisi’ni 10-5 ile geçti. Grubun son maçı ise hayli çekişmeli geçti. Gelir ve Vergi Dairesi ile Başbakanlık takımları 4-4 berabere kaldı.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda A Grubunda Merkezi Cezaevi, B Grubu’nda Tarım Bakanlığı oynadıkları iki maçı da kazanarak lider durumda bulunuyor.

Maç programı ve puan durumları şöyle:

14 Eylül Perşembe

B Grubu

19.00: Ekonomi Bakanlığı - Başbakanlık

20.00: KKTC Meclisi - Devlet Hastanesi

21.00: Gelir ve Vergi Dairesi - Tarım Bakanlığı

15 Eylül Cuma

A Grubu

19.00: Serbest Liman Dairesi - Gümrük Dairesi

20.00: Sivil Havacılık Dairesi - Elektrik Kurumu

21.00: BRT - Telefon Dairesi

A GRUBU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1.Merkezi Cezaevi 2 2 - - 19 5 6

2.Telefon Dairesi 2 1 1 - 12 6 4

3.Sivil Havacılık 2 1 1 - 8 6 4

4.BRT 1 1 - - 9 6 3

5.Gümrük Dairesi 2 - - 2 13 5 0

6.Elektrik Kurumu 1 - - 1 2 10 0

7.Serbest Liman 2 - - 2 8 17 0

B GRUBU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1.Tarım Bakanlığı 2 2 - - 19 7 6

2.G. Vergi Dairesi 2 1 1 - 14 6 4

3.Başbakanlık 2 1 1 - 13 10 4

4.Devlet Hastan. 1 1 - - 17 3 3

5.KKTC Meclisi 2 - - 2 11 19 0

6.Ekonomi B. 1 - - 1 2 10 0

7.Din İşleri D. 2 - - 2 5 26 0