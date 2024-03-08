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DAÜ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Kadın-lık Halleri' Sergisine Ev Sahipliği Yaptı

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DAÜ, Toplumsal Cinsiyet Mücadelesini Yansıtan 'Kadın-lık Halleri' Sergisini Açtı
DAÜ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Kadın-lık Halleri' Sergisine Ev Sahipliği Yaptı

DAÜ EV SAHİPLİĞİNDE “KADIN-LIK HALLERİ” KONULU SERGİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile hazırlanan “Kadın-lık Halleri” konulu sergi 7 Mart 2024 Perşembe günü, saat 19:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Söz konusu sergi açılışına Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin ve Muavin Konsolos Hülya Çetin, Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ile DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu da katıldı.

 

Sergi açılışında konuşan DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya geceye katılan tüm sanatseverlere hoş geldiniz diyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile açılışı gerçekleşen serginin içerik olarak toplumsal cinsiyet bağlamına uygun eserlerden oluşması gerektiğine inandığını belirtti. Serginin içeriği hakkında bilgiler veren Şonya, serginin kadının sorunlarını çeşitli açıdan ele alan eserlerden oluştuğuna dikkat çekti. 8 Mart’ta düzenlenen etkinliklerin gerçek anlamda kadınların yaşadığı sorunları irdeleyen, gün yüzüne çıkaran etkinlikler olması gerektiğine inanan Şonya, “Kadın sorunlarından korkmayalım, bunlar gerçektir” ifadelerini kullandı. Şonya, serginin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

 

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu gerçekleştirdiği konuşmasında serginin sorunlara dikkat çektiğini ve yaşadığı çağa ışık tutması adına önemli bir sergiye ev sahipliği yapıldığını vurguladı. Emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Zaimağaoğlu, kadınların birlikte daha güçlü ve ürettikçe var olduğunu belirtti. Sorunlar olmasına rağmen sanat iyileştirir diyen Zaimağaoğlu, yola devam etmek zorunda olunduğunu ve bunun kadınca bir görev olduğunu vurguladı.

 

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu uzun bir emek sonucu ortaya çıkan sergideki her bir eserin farklı hikayeler barındırdığını belirtti. 8 Mart’ların kutlama veya eğlenme günü olmadığını ancak kazanılan zaferler sonucunda eğlenme olabileceğini aktardı. Aslında 8 Mart’ların farkındalık için yaratıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Zorlu, “Dünyanın belli kesimlerinde kadın haklarını bilmeyen kadınlar vardır. Umarım yıllar içinde kadın veya erkek olarak konuşmaya gerek kalmadan sadece insan olarak konuşabiliriz.” ifadelerini kullandı. Serginin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Zorlu, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

 

Sergi küratörlüğünü DAÜ Sanat Koordinatörü Zeha Şonya’nın üstendiği sergide toplumsal cinsiyet bağlamında verilen mücadelenin yeniden değerlendirilmesi ve sanatçıların bu bağlamda yarattığı eserlerde bu mücadelenin izlerini ve anlamlarını ortaya çıkarma, irdeleme, sorgulama ve görünür kılma çabası ele alınmıştır. Söz konusu sergide İsmet Tatar, Nilüfer İnandım, Zehra Şonya, Nurtane Karagil, Serap Kanay, Hüseyin Özinal ve Hatice Tezcan’ın eserleri yer alıyor. Sergi, 30 Mart 2024 tarihine kadar hafta içi 10:00-17:00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyarete açık olacak. Cumartesi günleri sergiyi ziyaret etmek isteyenler için ise 0533 866 30 85 numaralı telefondan randevu alınması gerekmektedir.

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