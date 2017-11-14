DAÜ Bilardo Takımı oyuncusu Mustafa Alnar dünya 3.’sü oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Bilardo Takımı oyuncusu Mustafa Alnar, 2017 Dünya Gençler 9 Top Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü oldu.

2016’da Avrupa üçüncüsü, 2017 yazında ise Avrupa ikincisi olarak KKTC’yi gururlandıran DAÜ sporcusu Mustafa Alnar, Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği dünya üçüncülüğü ile adını dünyanın en iyi genç bilardocuları arasına yazdırmayı başardı. 5 kıtadan ve 22 ülkeden 68 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada beş karşılaşmaya çıkan Mustafa Alnar, bunların dördünü kazanarak yarı finale çıkmayı başardı. Yarı finalde Hong Kong’lu rakibi Robbie Capito’ya yenilen Alnar, dünya şampiyonu Bosna Hersek’li Sanjin Pehlivanovic’e yenilen Polonya’lı Wiktor Zielinski ile birlikte dünya üçüncülüğü ünvanını paylaştı.

“DAÜ’ye Teşekkür Ediyorum”

2017 Dünya Gençler 9 Top Şampiyonası’na antrenörü Mehmet Şanlısoy ile her gün iki saat antreman yaparak hazırlanan Mustafa Alnar, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çeyrek finalde karşılaştığım ve 9-4’lük skor ile kazandığım rakibimle bu yaz Avrupa Şampiyonası Finali’nde karşılaşmış ve kaybetmiştim. Bu galibiyet benim için güzel bir rövanş oldu. Ayrıca dünyanın her kıtasından şampiyonaya katılan sporcularla yakın ve samimi arkadaşlıklar kurduk. Dünya Şampiyonası benim için oldukça güzel bir deneyimdi. Ben aynı zamanda son iki yılın KKTC Bilardo Şampiyonu olan DAÜ’nün sporcusuyum. Desteklerinden ötürü DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na ve Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Osam’a, DAÜ Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hamit Caner ve DAÜ İletişim Fakültesi İdare Amiri Mehmet Ali Uluçağ’a bana verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eder, DAÜ’nün spora ve sporcuya verdiği desteğin devam etmesini dilerim.”