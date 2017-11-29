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DAÜ Cup of Nation Basketball 2017 başladı

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DAÜ Cup of Nation Basketball 2017 başladı
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) gelenekselleşmiş uluslararası basketbol turnuvası olan Cup of Nation Basketball 2017, 27 Kasım 2017 Pazartesi günü, saat 17:00’de, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Bu yıl 7.’si gerçekleşen Cup of Nation’a 15’i erkek, 6’sı kadın olmak üzere toplam 21 takım katılıyor. Turnuva sonucunda erkek ve kadın takımlarının şampiyonları, 12 Aralık 2017 tarihinde oynanacak olan final karşılaşmaları ile belli olacak. Erkekler A grubunda 8 takım (Zimbabve, Filistin, Suriye, KKTC, Kamerun, İran, Malavi, Sudan), Erkekler B grubunda ise 7 takım (Cezayir, Ürdün, Türkiye, Pakistan, Nijerya, Mısır, Lübnan) yer alıyor. A grubu kadınlarda 3 takım (Rusya, İran, Svaziland Krallığı), B grubunda da 3 takım (Filistin, Türkiye, Pakistan) mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz eşleşme yöntemi ile bir üst turda elemeye dayalı mücadeleye devam edecekler. Organizasyonun kapanış gecesinde üçüncülük – dördüncülük ve şampiyonluk maçları oynanacak. 

DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen uluslararası Cup of Nation Basketball 2017 Turnuvası, görkemli bir açılış töreni ile start aldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, DAÜ öğrencilerinden oluşan ülke takımları sahadaki yerlerini alarak seyircilere tanıtıldı. Turnuvanın açılış konuşmalarını DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden ile Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova gerçekleştirdi. 

“Hepimiz DAÜ’nün Bir Parçasıyız”

Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden, konuşmasında katılımcılara turnuva ve katılımcı takımlarla ilgili bilgi vererek tüm takımlara başarılar diledi. Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da bu yıl yeniden Cup of Nation Basketball turnuvası ile bir araya geldiklerini ifade ederek, turnuvanın organizasyonunda emeği geçenlere, katılımcı takımlara ve seyircilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Tüm katılımcıların DAÜ’nün bir parçası olduğunu belirten Prof. Dr. Tanova, “Önemli olan dostluk içerisinde rekabet etmektir. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Turnuvanın ilk gün karşılaşmaları ve sonuçları ise şöyle:

Filistin 16 – 10 Zimbabwe (Erkekler A Grubu)
KKTC 30 – 8 Suriye (Erkekler A Grubu)
Kamerun 19 – 11 İran (Erkekler A Grubu)
Sudan 16 – 11 Malavi (Erkekler A Grubu)
Ürdün 34 – 8 Cezayir (Erkekler B Grubu)
Türkiye 33 – 21 Pakistan (Erkekler B Grubu)
Nijerya 57 – 1 Mısır (Erkekler B Grubu)

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