  • BIST 9266.34
  • Altın 1984
  • Dolar 30.7402
  • Euro 33.2275
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

DAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları, İran Ulusal Eczacılık Kurulu Sınavı'nda Birinci Oldu!

» »
DAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunlarından Gururlandıran Başarı: İran Ulusal Eczacılık Kurulu'nda Birinci Geldiler
DAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları, İran Ulusal Eczacılık Kurulu Sınavı'nda Birinci Oldu!

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARINDAN GURURLANDIRAN BAŞARI

 

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi 2023 yılı mezunlarından Zahra Nahavandi ve 2022 yılı mezunlarından Seyedehdelaram Ghalehbandi İran Ulusal Eczacılık Kurulu Sınavı’nda birinci gelerek DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin gururu oldu. Zahra Nahavandi, Ocak 2024'te gerçekleştirilen 26. sınav turunda 150 puan üzerinden 120 puan alarak söz konusu sıvanda birinciliği elde etti. Seyedehdelaram Ghalehbandi ise geçtiğimiz yıl girdiği İran Ulusal Eczacılık Kurulu Sınavı’ndan aldığı puan ile birinci olmuştu.

 

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan konu ile ilgili yaptığı açıklamada fakülte olarak elde edilen başarılardan son derece gurur duyduklarını belirterek, DAÜ mezunlarının istikrarlı olarak yüksek performans sergilediklerini vurguladı. Elde edilen başarıların öğrencilerin sıkı akademik eğitimlerinin ve kendilerini en yüksek standartlarda geliştirmeye olan bağlılıklarının örneği olduğunu aktaran Prof. Dr. Gülcan, sınavda üstün performans gösteren tüm mezunları gönülden tebrik ettiğini belirtti. Başarıların bireysel çabalar ile değil aynı zamanda DAÜ Eczacılık Fakültesi'nde sunulan destekleyici ortamın ve kaliteli eğitimin de yansıması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gülcan, mezunların ve ailelerinin gururunu paylaştıklarını belirtti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı, Iowa Üniversitesi'nde Alzheimer Araştırmalarını Anlattı09 Şubat 2024 Cuma 10:32
  • DAÜ Fizik Bölümü, Nature Index 2023'te Kıbrıs'ın En İyisi Oldu08 Şubat 2024 Perşembe 14:14
  • DAÜ Öğrencileri, Pegasus Eğitim Merkezinde Uygulamalı Eğitimlerle Havacılıkta Tecrübe Kazandı07 Şubat 2024 Çarşamba 17:12
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Heyeti, DAÜ'ye Önemli Ziyaret Gerçekleştirdi07 Şubat 2024 Çarşamba 10:45
  • DAÜ Rektörlüğü, Şampiyon Meleklerin Anma Mesajını Yayınladı06 Şubat 2024 Salı 10:51
  • DAÜ 26. BAHAR DÖNEMİ ORYANTASYON GÜNLERİ BAŞLADI03 Şubat 2024 Cumartesi 11:52
  • DAÜ ve Gazi Üniversitesi İş Birliği İçin Mutabakat Anlaşması İmzaladı02 Şubat 2024 Cuma 16:14
  • DAÜ LİSANS VE ÖN LİSANS MEZUNLARI DİPLOMALARINA KAVUŞTU02 Şubat 2024 Cuma 15:58
  • DAÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI DİPLOMALARINI ALDI01 Şubat 2024 Perşembe 11:16
  • DAÜ-SEN: DAÜ Yönetilemiyor, Belirsizlik ve Kaos içinde Sürükleniyor31 Ocak 2024 Çarşamba 12:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti