DAÜ Ev Sahipliğinde "Kadın-lık Halleri" Konulu Sergi Açılıyor

DAÜ EV SAHİPLİĞİNDE “KADIN-LIK HALLERİ” KONULU SERGİ AÇILACAK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile hazırlanan “Kadın-lık Halleri” konulu sergi 7 Mart 2024 Perşembe günü, saat 19:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sanatseverlerin ziyaretine açılacak. Söz konusu sergide İsmet Tatar, Nilüfer İnandım, Zehra Şonya, Nurtane Karagil, Serap Kanay, Hüseyin Özinal ve Hatice Tezcan’ın eserleri yer alıyor.

Sergi küratörlüğünü DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın üstlendiği sergide toplumsal cinsiyet bağlamında verilen mücadelenin yeniden değerlendirilmesi ve sanatçıların bu bağlamda yarattığı eserlerde bu mücadelenin izlerini ve anlamlarını ortaya çıkarma, irdeleme, sorgulama ve görünür kılma çabası ele alınmıştır.

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu sergi kataloğunun önsözünde şu ifadelere yer verdi: “Bu sergi, çağdaş sanatın görsel dilini kullanarak kadınların yaşadığı deneyimleri, toplumsal rollerini ve eşitsizlikleri sorgulayan bir platform sunuyor. Bu sergi kadınların geçmişten günümüze uzanan mücadeleleri, kazanımları ve henüz aşılması gereken zorlukları ele almayı hedefliyor. İlk bakışta sıradan gibi görünen günlük hayat unsurlarından, toplumsal beklentilere kadar bir dizi konu, sanatçılarımızın özgün bakış açılarıyla işlenmiş ve sizlere sunulmuştur. Sergi, bir yandan kadınların geçmişteki zaferlerine bir selam dururken, diğer yandan da günümüzde halen var olan cinsiyet eşitsizlikleri ve toplumsal normlara meydan okuma çabalarını yansıtmaktadır. Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliği sorgulamamız ve bu konuda bilincimizi artırmamız gereken bir dönemde, sanatın bu zengin ifadesiyle bu önemli konuları tartışma şansı buluyoruz.”

Sergi, 7-30 Mart 2024 tarihleri arasında hafta içi 10:00-17:00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Cumartesi günleri sergiyi ziyaret etmek isteyenler için ise 0533 866 30 85 numaralı telefondan randevu alınması gerekmektedir