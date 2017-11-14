DAÜ ile MTG arasında protokol imzalandı

Gazimağusa’nın iki köklü kurumu Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Mağusa Türk Gücü (MTG) Spor Kulübü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

13 Kasım 2017 Pazartesi günü, saat 14:30’da, MTG tesisleri toplantı odasında gerçekleşen imza törenine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ve Müdürlük Personeli yanı sıra DAÜ Öğrenci İşleri Koordinatörü Doç. Dr. Derviş Subaşı, DAÜ Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hamit Caner, DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı, MTG Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile MTG Başkanı Koral Bozkurt imza koydu. İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yüz akı olan iki kurum arasında yapılacak ortaklığın büyük önem taşıdığını ve DAÜ’nün bilimde olduğu kadar spor alanında da üzerine düşeni yapmakta olduğunu vurguladı.

Protokol kapsamında MTG’nin yetkin sporcularının DAÜ’de ciddi bir burs ile okuma imkanı bulacağını ve böylece DAÜ’nün ülke sporunun gelişmesine önemli bir katkı sağlayacağını belirten Prof. Dr. Necdet Osam, protokolün hazırlanmasında ve anlaşma aşamasına gelişinde emeği geçen DAÜ personeline ve MTG Yönetimi’ne teşekkürlerini sundu. Prof. Dr. Osam, protokolün Kıbrıs Türk sporuna hayırlı olmasını diledi.

“DAÜ Adanın En Büyük Üniversitesidir”

MTG Başkanı Koral Bozkurt, söz konusu protokolün Gazimağusa gençliği için büyük bir şans olduğunu ifade ederek DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a teşekkürlerini iletti. Protokolün imzalanması ile birlikte genç sporcuların yetiştiği MTG Akademi’nin isim olarak DAÜ – MTG Akademi şeklinde değişeceğini ve takımların DAÜ’nün spor tesislerini kullanmanın yanı sıra sporcularının DAÜ’de burslu okuma imkanı elde edeceğine işaret etti. Yönetime geldikleri zamandan itibaren kurumsallaşmaya ve tesisleşmeye önem verdiklerini vurgulayan MTG Başkanı Bozkurt, “DAÜ adanın en büyük üniversitesidir. MTG de Gazimağusa’nın en büyük topluluğudur. Gazimağusanın en önde gelen bu iki büyük kurumu arasındaki ortaklık ciddi önem taşımaktadır. Söz konusu protokol bizlere geleceğin MTG’si için büyük heyecan veriyor” şeklinde konuştu.

Karşılıklı İşbirliği

DAÜ ile MTG arasında üniversite ve kent iletişiminin sağlıklı ve güçlü bir göstergesi olarak; akademik, sportif ve sporcu sağlığı konularında karşılıklı işbirliğini içeren protokol, genelde KKTC özelde ise Gazimağusa kentinde eğitimli sporcu gençleri yetiştirmeyi amaçlıyor. Protokol ile birlikte DAÜ – MTG Futbol Akademisi’nin kurulması sağlanırken, minikler seviyesinden başlayarak DAÜ’de öğrenim hakkı kazanan ve gerekli not ortalamasını sağlayan MTG sporcularına da DAÜ’de burs olanaklarından yararlanma imkanı verilecek. Aynı zamanda MTG sporcuları DAÜ’de verilen spor ile ilgili seminer ve benzeri bilimsel çalışmalara katılabilecek ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Yaşam Merkezi (SAYMER) ve Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda bulunan spor tesislerinden indirimli hizmet alabilecek.

