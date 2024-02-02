DAÜ LİSANS VE ÖN LİSANS MEZUNLARI DİPLOMALARINA KAVUŞTU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni, 31 Ocak 2024 Çarşamba günü, saat 14:00’te, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzenlendi.

Törene; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Başsavcısı Sarper Altıncık, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Şifa Çolakoğlu ve Erkut Şahali, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, DAÜ ve misafir üniversitelerin Rektör Yardımcıları, Senato Üyeleri, Öğretim Üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

Tören BRT 2 kanalından, DAÜ TV’den ve DAÜ’nün resmi sosyal medya platformlarından (Youtube – https://www.youtube.com/user/eastmeduniv ve Facebook – https://www.facebook.com/eastern.med.univ/) tüm dünyaya canlı olarak yayınlandı. Törende 1000’i aşkın ön lisans ve lisans mezununa diplomaları takdim edildi. Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2023 – 2024 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde verdiği mezunları ile toplam mezun sayısı 72 bini aşmış oldu.

Mezunların Senato Üyeleri ve akademisyenler eşliğinde coşkulu bir şekilde salona girişi ile başlayan törende Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından mezunlar adına Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Özel Eğitim Öğretmenliği Programı birincisi Ezgi Kudret ile DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü birincisi Lore Lekgotla D Bothate birer konuşma yaptılar. Mezunlar, konuşmalarının sonrasında geleneksel sembolik ağaç dikimi gerçekleştirdiler.

“Mezunlarımızın Haklı Gururunu Paylaşıyoruz”

Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün tarihi, ülkeye kattığı değerler, uluslararası yapısı, başarıları ve akreditasyonları hakkında bilgi verdi. DAÜ’nün dünyada hemen hemen hiçbir üniversitede bulunmayan uluslararası özel bir eğitim ortamına sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, DAÜ öğrencilerinin ayrıcalıklı olduğunu ve bu üniversitede eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan mezunların haklı gururunu paylaştıklarını kaydetti. Prof. Dr. Kılıç, tüm mezunları, mezunların başarısında emekleri geçen aileleri ve DAÜ çalışanlarını tebrik etti.

“Mezunlarımızın Başarısı DAÜ’nün Gururudur”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, dünyanın dört bir yanından KKTC’ye ve DAÜ kampüsüne geldikleri andan itibaren DAÜ ailesinin bir parçası olan genç, dinamik ve iyi yetişmiş DAÜ mezunlarını diplomalarıyla kavuşturacak olmaktan dolayı büyük bir gurur duyduklarını kaydetti. Mezunların her zaman DAÜ’ye karşı aidiyet duygusu içerisinde olacaklarına inandıklarını belirten Dr. Özcenk, başta KKTC olmak üzere DAÜ’nün birer gönül elçisi olmaları halinde kendilerini son derece mutlu edeceklerini ifade etti. Dr. Özcenk, mezunların yeni yolculuklarında gösterecekleri başarıların DAÜ’nün gururu olacağını belirtti ve tüm mezunların yolunun açık olmasını diledi.

“DAÜ’lü Olmak Bir Ayrıcalıktır”

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, DAÜ’nün bir üyesi, mezunu, akademisyeni ve çalışanı olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirtti. Kendisinin de 32 yıl önce DAÜ’nün ilk İşletme Yüksek Lisans programı mezunları arasında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Avcı, 30 yıl boyunca DAÜ’de binlerce gencin diplomasına imza atarak öğretim üyeliği ve yöneticilik görevlerinde bulunduğunu aktardı. Mezunlara seslenen Prof. Dr. Avcı, bugün mezun olmanın mutluluğunu yaşamalarını, ancak esas mücadelenin yarından itibaren başladığını belirterek, mezunların bu mücadeleye hazır olduklarını çünkü artık birer DAÜ mezunu olduklarını vurguladı. Prof. Dr. Avcı tüm mezunların yolunun açık olması temennisinde bulundu.

“Dünya Sizinle Birlikte Daha Güzel Olacak”

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, törende mezunların meslek sahibi olmasını kutladıklarını ve burada bulunmaktan çok büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti. DAÜ’nün yasayla kurulmuş bir devlet üniversitesi olduğunu ve ilelebet de böyle kalacağını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, binlerce öğrenciyi mesleklerinde seçkin insanlar olarak yetiştiren hocalara da teşekkür etti. Çocuklarını öğrenci adası Kıbrıs’a getirerek kendilerine emanet eden velilere seslenen Bakan Çavuşoğlu, artık çocuklarını onlara Kıbrıs’ın özgür topraklarında fikir, inanç, yaşam ve konuşma özgürlüğü hakkında geliştirerek teslim ettiklerini belirtti. Mezunlara seslenen Bakan Çavuşoğlu, mezunların çok geniş bir dünya vizyonuyla ülkelerine dönecek olduklarını, insanlığa ve halklarına hizmet edeceklerini ve dünyanın DAÜ mezunlarıyla birlikte daha güzel olacağını kaydetti.

“Bizlerin Birer Fahri Elçisi Olacaksınız”

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bugünün DAÜ mezunları için büyük bir mutluluk günü olduğunu belirterek, bu mutluluğu hep birlikte paylaşmak için törende bulunduklarını aktardı. KKTC’nin geçmişinde 50 yıl kadar önce bir üniversite olmadığını belirten Töre, 1979 yılında Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak kurulan DAÜ’nün, 1986 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi adını alarak üniversite haline geldiğini aktardı. Mezunlara seslenen Töre, gittikleri ülkelerde KKTC’nin ve DAÜ’nün birer fahri elçisi olacaklarını ve hep birlikte dayanışma ve birlik içerisinde olacaklarını vurguladı.

“Kendinizi Daima Geliştirerek Ülkelerinize Hizmet Ediniz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DAÜ’nün akademik kadrosu, altyapısı ve sunduğu eğitimle uluslararası başarılı bir eğitim kurumu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitede 120 farklı ülkeden gelen öğrenci bulunduğunu belirterek, üniversite hayatı boyunca elde edilen tecrübelerin büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Mezunlara üniversitede alınan eğitim ve kurulan dostlukların kariyerlerine büyük katkısı olacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın neresinde olursa olsun iletişim araçları sayesinde mezunların birbirlerine ulaşıp destek olabileceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, mezunların kişisel gelişimlerini sürdürmeleri, vizyonlarını geliştirip evrensel değerlerle bütünleştirerek, ülkelerinde halkına hizmet vermesi temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının sonunda mezunları ve ailelerini tebrik etti.

Konuşmaların ardından fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları ve ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Sonrasında ise 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi ön lisans ve lisans mezunlarına diplomaları verildi. Tören, Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Rektör Yardımcıları eşliğinde geri sayımın ardından keplerin büyük bir coşku içerisinde havaya atılması ile son buldu.