DAÜ-PDRAM'dan Önemli Adım: Ayrımcılığa Karşı Bilinçlendirme Atölyesi

DAÜ-PDRAM “AYRIMCILIĞA KARŞI SIFIR TOLERANS” KONULU ATÖLYE ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ-PDRAM) tarafından “Ayrımcılığa Karşı Sıfır Tolerans” konulu atölye çalışması gerçekleştirildi. DAÜ-PDRAM’da gerçekleştirilen atölye çalışması eğitmen Uzm. Psk. Yaprak Parlan ve yardımcı eğitmen Uzm. Psk. Gökçe İnce tarafından verildi.

Katılımın yoğun olduğu söz konusu atölye çalışması ile kimlik, demokrasi, çeşitlilik, toplumsal cinsiyet gibi kavramları tanımak, kalıp yargı, önyargı ve ayrımcılık kavramlarının üzerinde durmak ve bu kavramların bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerini fark etmek amaçlandı. Ayrıca etkinlik ile çoklu bakış açısını, diyaloğu, kültürlerarası anlayışı, empatiyi, eleştirel düşünceyi, insan haklarını ve eşitliği teşvik etmek, sosyal meselelerle başa çıkarken diyalog ve çoklu bakış açısının önemi konusunda farkındalığı arttırmak hedeflendi.

1 Mart 2024; Irk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, din, dil veya engellilik gibi çeşitli özelliklere dayalı ayrımcılığa karşı süregelen mücadeleyi vurgulayan 1 Mart Sıfır Ayrımcılık Günü'nün 10. yıl dönümüdür. Birleşmiş Milletler’in 2014 yılında 1 Mart Sıfır Ayrımcılık Günü'nü tüm dünyaya duyurmasından itibaren pek çok ülkede ayrımcılığın önlenmesine ve eşitliğin tesis edilmesine yönelik her yıl 1 Mart'ta çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda, DAÜ-PDRAM her yıl bu önemli güne dair farkındalık çalışmaları düzenleyerek sıfır ayrımcılığa dikkat çekmeye çalışmaktadır.