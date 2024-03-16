  • BIST 8828.7
  • Altın 2227.175
  • Dolar 32.124
  • Euro 35.1117
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKANetanyahu, Hamas'ın son ateşkes teklifindeki taleplerini "akıl dışı" olarak nitelendirdi

DAÜ-PDRAM'dan Önemli Adım: Ayrımcılığa Karşı Bilinçlendirme Atölyesi

» »
DAÜ-PDRAM, 'Ayrımcılığa Karşı Sıfır Tolerans' Atölye Çalışmasıyla Farkındalık Oluşturdu
DAÜ-PDRAM'dan Önemli Adım: Ayrımcılığa Karşı Bilinçlendirme Atölyesi

DAÜ-PDRAM “AYRIMCILIĞA KARŞI SIFIR TOLERANS” KONULU ATÖLYE ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ-PDRAM) tarafından “Ayrımcılığa Karşı Sıfır Tolerans” konulu atölye çalışması gerçekleştirildi. DAÜ-PDRAM’da gerçekleştirilen atölye çalışması eğitmen Uzm. Psk. Yaprak Parlan ve yardımcı eğitmen Uzm. Psk. Gökçe İnce tarafından verildi.

 

Katılımın yoğun olduğu söz konusu atölye çalışması ile kimlik, demokrasi, çeşitlilik, toplumsal cinsiyet gibi kavramları tanımak, kalıp yargı, önyargı ve ayrımcılık kavramlarının üzerinde durmak ve bu kavramların bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerini fark etmek amaçlandı. Ayrıca etkinlik ile çoklu bakış açısını, diyaloğu, kültürlerarası anlayışı, empatiyi, eleştirel düşünceyi, insan haklarını ve eşitliği teşvik etmek, sosyal meselelerle başa çıkarken diyalog ve çoklu bakış açısının önemi konusunda farkındalığı arttırmak hedeflendi.

 

1 Mart 2024; Irk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, din, dil veya engellilik gibi çeşitli özelliklere dayalı ayrımcılığa karşı süregelen mücadeleyi vurgulayan 1 Mart Sıfır Ayrımcılık Günü'nün 10. yıl dönümüdür. Birleşmiş Milletler’in 2014 yılında 1 Mart Sıfır Ayrımcılık Günü'nü tüm dünyaya duyurmasından itibaren pek çok ülkede ayrımcılığın önlenmesine ve eşitliğin tesis edilmesine yönelik her yıl 1 Mart'ta çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda, DAÜ-PDRAM her yıl bu önemli güne dair farkındalık çalışmaları düzenleyerek sıfır ayrımcılığa dikkat çekmeye çalışmaktadır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Lise Öğrencileri DAÜ'de Atölye Çalışmalarında: Meslek Yolculuğu Başlıyor12 Mart 2024 Salı 16:41
  • DAÜ'de Sanat Dolu Gece: Keman ve Piyano Resitali Büyüledi12 Mart 2024 Salı 16:31
  • DAÜ'de 8 Mart Etkinliği: Kadınların Başarı Hikayeleri ve Deneyimleri Konuşuldu11 Mart 2024 Pazartesi 16:21
  • DAÜ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Kadın-lık Halleri' Sergisine Ev Sahipliği Yaptı08 Mart 2024 Cuma 13:44
  • DAÜ, KKTC Liselerine Yönelik Atölye Çalışmalarını Başlatıyor: 3000 Öğrenci Katılacak08 Mart 2024 Cuma 13:12
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Güçlü Bir Mesaj Verdi07 Mart 2024 Perşembe 13:42
  • DAÜ ve KPKD Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı06 Mart 2024 Çarşamba 22:09
  • DAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Aydın, Avrupa'nın Önde Gelen Araştırmacıları Arasında Yüksek Başarı Elde Etti05 Mart 2024 Salı 16:35
  • DAÜ Personel Şampiyonası, KKTC Meclisi ve DAÜ Arasında Anı Maçı İle Son Buldu05 Mart 2024 Salı 11:22
  • DAÜ Ev Sahipliğinde "Kadın-lık Halleri" Konulu Sergi Açılıyor04 Mart 2024 Pazartesi 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti