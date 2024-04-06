DAÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri, KTMMO Üyelerine Enerji Yönetimi Eğitimi Verdi

DAÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ KTMMO ÜYELERİNE EĞİTİM VERDİ

Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası (KTMMO), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, DAÜ Enerji Araştırma Merkezi ve DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi iş birliği ile KTMMO üyelerine “Enerji Yönetiminin Temelleri” eğitimi verildi.

Geçtiğimiz günlerde toplam 8 saat olarak verilen eğitim kapsamında DAÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Uğur Atikol, Prof. Dr Hasan Hacışevki ve Doç. Dr. Murat Özdenefe enerji yönetiminin önemi, elektrik ve aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırmada kullanılan eski sistemlerin iyileştirilmesi ve enerji verimliliği, enerji etüdü ve ekonomik kararlar konularında KTMMO faal üyelerine bilgiler aktardı.

Ayrıca ısıl geçirgenlik katsayısının ölçümü, termal kamera kullanımı, ısıl ortam şartları ve konfor ölçümü ve enerji analizörü kullanımı konuları da üyelere verilen eğitim konuları arasında yer aldı.