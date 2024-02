DAÜ Rektörlüğü, Şampiyon Meleklerin Anma Mesajını Yayınladı

DAÜ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN ŞAMPİYON MELEKLERİ ANMA MESAJI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü 6 Şubat depremi ve Şampiyon Meleklerin ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınladı. Söz konusu mesajda şu ifadelere yer verildi:

Şampiyon Meleklerimizi Sevgi ve Özlemle Anıyoruz…

6 Şubat 2023 tarihinde, Türkiye saati ile 04.17’de meydana gelen ve derin acılar yaratan Kahramanmaraş merkezli depremde hayatlarını kaybeden ve bizleri hüzne boğan Şampiyon Meleklerimizi, vefatlarının birinci yıl dönümünde sonsuz bir sevgi ve özlemle anıyoruz..

Spor müsabakalarına katılmak üzere Adıyaman İsias Otel’de bulunan, her biri birbirinden değerli, akıllı, çalışkan, zeki, saygılı ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımız ve onları yetiştiren öğretmenleri ile ailelerinin yer aldığı 39 kişilik kafileden 35 canımızı kaybetmemizin üzerinden bir yıl geçti. Aralarında Üniversitemiz personelinin çocuklarının da yer aldığı Şampiyon Meleklerimiz’in acısını ilk günkü gibi derinden hissetmekteyiz. Ailerimizin adalet arayışında Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak sonuna kadar destek olduğumuzu ve Meleklerimizin isimlerini yaşatmak adına her zaman katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz. En büyük temennimiz adalet savaşımızın en kısa zamanda kazanılması ve suçu, ihmali, usulsüzlüğü bulunan tüm faillerin “Olası Kast” ile yargılanarak, hak ettikleri cezayı almalarıdır. Adalete giden yolda Doğu Akdeniz Üniversitesi uzman kadrosu ile her türlü konuda yardıma hazırdır ve ailelerimizin yanındadır.

Bu vesileyle 6 Şubat depreminde sonsuzluğa uğurladığımız başta Şampiyon Melekler olmak üzere tüm vefat edenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sonsuz sabır dileriz. Asla unutmayacağız…

DAÜ Rektörlüğü