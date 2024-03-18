DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç: Çanakkale Zaferi'nin 109. Yılında Şehitleri Minnetle Anıyor

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN KILIÇ 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ’NÜN 109. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİLDİRİ YAYINLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 109. yıl dönümü dolayısıyla bir bildiri yayınladı. Prof. Dr. Kılıç söz konusu bildiride şu ifadelere yer verdi:

“Dünya tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olma niteliği taşıyan Çanakkale Zaferi, büyük bir mücadele ve inancın ürünüdür. Bu zafer, en son teknolojik silahlara ve devasa donanmalara sahip denizaşırı sömürge imparatorlukları kurmuş devletlerin de yenilebileceğini tüm dünyaya ispat etmiştir. Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey; “Tarihteki hiçbir olay, Çanakkale Savaşları’nda olduğu kadar yapılan plan ve öngörüleri boşa çıkartmamış, alınan kararları karıştırmamış ve belirlenen stratejik kuralları bozamamıştır.” sözleri ile Çanakkale Zaferi’nin tarihsel önemini vurgulamıştır.

Çanakkale Savaşları’nın unutulmaz kahramanı Anafartalar Grup Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal’in dehası ve öngörüsüyle kazanılmış büyük bir zafer olan Çanakkale Zaferi Türk tarihi açısından çok önemlidir. Bu zaferle hem Mustafa Kemal’in başarısı yurt genelinde yayılmış ve ona olan sonsuz güvenin tohumları atılmış hem de ileride verilecek İstiklal Mücadelesi’nin lideri olmasının önünü açmıştır. Cephanesi biten askerlere “süngü tak” emrini veren Mustafa Kemal, “Ben, size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.” sözleriyle tarihe kazınmıştır.

Uzun zaman sonra elde edilen bu zafer ile birlik ve beraberlikle verilen her mücadelenin zaferle sonuçlanacağı anlaşılmıştır. Böylece, Türk milletinin Milli Mücadele ruhu yeniden yeşermiştir. Bu mücadele ruhu Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasını sağlamış ve ilerleyen süreçte Türk Milleti, Atatürk İlke ve İnkılaplarıyla yeni ve çağdaş bir devlet kurabilmiştir.

Bu önemli günde, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı savunan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”