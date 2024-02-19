Daü-Sen Basın toplantısı düzenledi.

Daü-Sen Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara basın toplantısında DAÜ'de yaşanan ekonomik çıkmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte satır başları;

DAÜ-SEN: Algılar doğru noktaya götürmez! DAÜ'de %20 kesinti yapılıyor

Çalışanlar öz veride bulunuyor.

İhtiyaç olunan konu rekabet dezavantajlarını ortadan kaldırmaktır. Hükümet bunu yapmalıdır. Aksi takdirde DAÜ bu krizi atlatamayacak.

Prof. Dr. Hasan Kılıç Rektörümüz sorunun önemli olduğunu ve kralın çıplak olduğunu söyledi.

ÜYK ve Senato soruna sahip çıkıyor. Sendikalar da sorunun çözümü için uzlaşı çabası içindedir. Hükümetin de gerekli adımı atması halinde sorunu çözmek mümkün. Bunu bir maaş tartışmasına döndürmemek gerek.

Birliktelik olmaz ise çatışma ortamı ciddi bir sorun olacaktır.

Hükümet ve Başbakan inisiyatif alıp bu sorunu çözüm noktasına taşımalıdır. Eğitim Bakanı mesai açısından emek verdi. Bir kez daha hükümeti anlaşmanın gerçekleşmesi için uzlaşıya ve inisiyatif almaya ve sonuçlandırmaya davet ediyoruz.