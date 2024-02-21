DAÜ, "Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları" Katalog Tanıtımı ve Söyleşisi İle Kitapseverlerle Buluşuyor

DAÜ TARAFINDAN “TUTKULU BİR SERÜVEN: KIBRIS SANDIKLARI KATALOG TANITIMI VE SÖYLEŞİSİ” GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınevi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü iş birliğinde 2023 yılında başlatılan “DAÜ ile Kitap Buluşmaları” adı altındaki etkinlikler, 2024 yılında da kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor. DAÜ Yayınları’nı tanıtmak, okuma kültürünü arttırmak ve kültür/sanat alanında farkındalık yaratmak amacıyla “Bilgi Yolunda Kitap” sloganıyla düzenlenen DAÜ ile Kitap Buluşmaları, bu kez DAÜ Yayınevi’nin yeni yayını “Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları” kataloğu üzerine gerçekleştirilecek.

Hayatını antika koleksiyonculuğuna adayan Zeka Hoşgör’ün, yaşamı boyunca sevgiyle ve tutkuyla biriktirdiği sandıklarını ve taşıdıkları değerleri halk ile paylaşmak, kayıt altına alıp gelecek nesillere aktarmak amacıyla yayınlanan “Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları” kataloğunun tanıtımı ve söyleşisi 23 Şubat 2024 Cuma günü, saat 18.00’de, Gazimağusa Bandabuliya’da yer alacak.

Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek olan etkinliğe katılanlar, DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın küratörlüğünü yaptığı ve açılışı 15 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen Zeka Hoşgör’ün, yaşamı boyunca biriktirdiği sandıkların yer aldığı sergiyi gezme şansı da yakalayacak.