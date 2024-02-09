DAÜ, "Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları" Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor

“TUTKULU BİR SERÜVEN: KIBRIS SANDIKLARI” SERGİSİ DAÜ EV SAHİPLİĞİNDE AÇILIYOR

Eğitim ve bilim alanında önemli başarılara sahip olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), aynı zamanda sanat ve kültür alanında da yerel değerlere sahip çıkmayı kendine görev biliyor. DAÜ, bu bağlamda uzun senelerdir Gazimağusa’da yaşayan ve antikacılıkla uğraşan Zeka Hoşgör’ün, yaşamı boyunca sevgiyle ve tutkuyla biriktirdiği sandıklarını ve taşıdıkları değerleri halk ile paylaşmak, kayıt altına alıp gelecek nesillere aktarmak amacıyla, “Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları” başlıklı sergi ve katalog çalışmasına ev sahipliği yapacak. Söz konusu serginin açılışı, 15 Şubat 2024 Perşembe günü, saat 18:00’de, Gazimağusa Bandabuliya’da gerçekleştirilecek. Sergi, 15-26 Şubat 2024 tarihleri arasında, hafta içi 09:00 – 22:00 ve Cumartesi günleri 10:00-20:00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.

Serginin içeriğine ilişkin bilgi veren DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya, “Zeka Bey amatör bir ruhla yola koyulsa da sandıklarla kurduğu bağ onlar hakkında her şeyi öğrenme ve bilme istenciyle tutkuya dönüşmüştür. Bu tutkusu sandıkların peşine düşmesine, yaşayan ustaları bulmasına, sandık yapımında kullanılan kerestelerden kök boyalara kadar birçok süreci öğrenmeye itmiş, motiflerin anlamlarını ve kültürel yapı içindeki değerlerini bulmaya kadar götürmüştür. Şüphesiz sandıklar geçmiş kültürümüzde önemli bir değere sahip. Bir taraftan örf ve adetlerimizi diğer taraftan ise yaşam biçimimizi ve toplumsal değerlerimizi taşıyorlar. Motiflerin çeşitliliği ada üstündeki kültürlerin çeşitliliğine, zenginliğine ve iç içe yaşanmışlıklarına işaret ediyor” şeklinde konuştu.

Sergi bağlamında, 21 Şubat 2024 Çarşamba günü, saat 19:00’da söyleşi ve katalog tanıtımı, ayrıca 24 Şubat 2024 Cumartesi günü, saat 11:00’de, 9-13 yaş grubundaki çocuklara yönelik atölye çalışması da yer alacak.