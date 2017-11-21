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DAÜ’de Müsteyde İzzigil Karabulut anısına turnuva düzenlendi

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DAÜ’de Müsteyde İzzigil Karabulut anısına turnuva düzenlendi
Mağusa Mesarya Lions Kulübü tarafından, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) katkıları ile Müsteyde İzzigil Karabulut anısına 1 - 10 Kasım 2017 tarihleri arasında Tenis Anı Turnuvası organize edildi.

Geçtiğimiz yıllarda trafik kazasında hayatını kaybedenDAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü personeli Müsteyde İzzigil Karabulut anısına gerçekleştirilen turnuvaya yoğun katılım oldu. 

Söz konusu Anı Turnuvası, 10 Kasım 2017 Cuma akşamı oynanan final maçları ve ardından düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Ödül töreninde final maçları sonucuna göre 1. ve 2. gelen katılımcılar ile yarı final maçları sonucunda dereceye girenlere madalya ve kupaları takdim edildi. 

Mağusa Mesarya Lions Kulübü Dönem Başkanı Ln. İbrahim Genç yapmış olduğu konuşmasında Anı Turnuvası’na katılan oyunculara ve katkıda bulunanDAÜ Rektörlüğü,DAÜ-BİRSEN, DAÜ-DER, DAÜ-PERSEN, DAÜ-KOOP ve DAÜ Personel İşleri Müdürlüğü’nekatkılarından dolayı teşekkür etti. Genç, düzenlenen turnuvadan elde edilen gelirin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkolojisi Servisi’ne Kemoterapi cihazı alımında kullanılacağını da mutluluk duyarak ifade etti. 

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