DAÜ'nün Ev Sahipliğinde Tutkulu Bir Sergi: "Kıbrıs Sandıkları" Gazimağusa'da Açıldı

“TUTKULU BİR SERÜVEN: KIBRIS SANDIKLARI” SERGİSİ DAÜ EV SAHİPLİĞİNDE AÇILDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde Gazimağusa’da yaşayan ve antikacılıkla uğraşan Zeka Hoşgör’ün, yaşamı boyunca sevgiyle ve tutkuyla biriktirdiği sandıklarını ve taşıdıkları değerleri halk ile paylaşmak, kayıt altına alıp gelecek nesillere aktarmak amacıyla, “Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları” başlıklı serginin açılışı gerçekleştirildi.

15 Şubat 2024 Perşembe günü, saat 18:00’de, Gazimağusa Bandabuliya’da açılışı gerçekleştirilen sergiye TC Lefkoşa Büyükelçiliği Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin ve Muavin Konsolos Hülya Çetin, DAÜ Bölüm Başkanları, öğretim üyeleri, yönetsel personeli ile sanatseverler katıldı.

Sergi açılışında konuşan DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya, her serginin bir hikayesi olduğunu belirterek, uzun bir süredir serginin hazırlanması için çalıştıklarını bildirdi. Kıbrıs’ın geçmişinde önemli bir yere sahip olan sandıkların söz konusu sergi ile Gazimağusa halkı ile buluştuğuna dikkat çeken Şonya, sergi süresince yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

Zeka Hoşgör gerçekleştirdiği konuşmasında her bir sandığın hikayesinin olduğunu belirterek, çocukluğundan beri sandıkların üzerindeki boyalara tutkulu olduğunu vurguladı. Sandıkları 60 senede biriktirdiğini aktaran Hoşgör, ülkeye kültürel bağlamda katkı sağladığına inandığını sözlerine ekledi.

Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Zeka Hoşgör’ün yaşamı boyunca tutkuyla biriktirdiği Kıbrıs sandıklarından sadece bir bölümüne tanıklık etmek için bir araya gelindiğini belirterek, sandık koleksiyonun sergi ve katalog haline gelerek toplumla buluşturulmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi. Serginin ve sergi kataloğunun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Zorlu, eğitim ve bilim alanında önemli başarılara sahip ola DAÜ’nün sanat ve kültür alanında da yerel değerlere sahip çıkmayı kendine görev edindiğini vurguladı. DAÜ’nün kültürel değerlerin sergilenmesi, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik birçok çalışmaya imza attığını belirten Prof. Dr. Zorlu, bundan sonra da çalışmalara devam edeceğinin altını çizdi. Serginin gelecek nesillere ışık tutmasını ve kültürün yaşatılmasını temenni eden Prof. Dr. Zorlu, katılan herkese hoş geldiniz dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay Gazimağusa’nın en canlı merkezi olan Bandabulya’da gerçekleştirilen sergiden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Gazimağusa’da şehir kültürünü adım adım tekrarda canlandırıp, bu güzel şehirde sosyal açıdan çok daha güzel etkinlikler olması için çalışmaların devam edeceğinin altın çizdi. Serginin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Dr. Uluçay, DAÜ’nün bu ülkenin en önemli kurumu olduğunu vurguladı. Yükseköğrenimde DAÜ’nün önemine değinen Dr. Uluçay, DAÜ’nün etkisinin sadece Gazimağusa ile sınırlı olmadığını tüm ülkeyi etkilediğini vurguladı. Gazimağusa Belediyesi ile DAÜ arasında iş birliği protokolü olduğunu da aktaran Dr. Uluçay, protokol kapsamında DAÜ öğrencilerinin harçlıklarını kazanacakları şekilde bir çalışma başlattıklarının da altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından sanatseverler tarafından ziyaret edilen sergide sandıklar hakkında detaylı bilgiler alındı. Söz konusu sergiyi DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da ziyaret ederek, sandıklar hakkında bilgilendirildi. Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, Zeka Hoşgör’e serginin kataloğunu imzalatma şansı yakaladılar.

Söz konusu sergi 26 Şubat 2024 tarihine kadar hafta içi 09:00 – 22:00 ve Cumartesi günleri 10:00-20:00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak. Öte yandan sergi kapsamında 21 Şubat 2024 Çarşamba günü, saat 19:00’da söyleşi ve katalog tanıtımı gerçekleştirilecek. Ayrıca 24 Şubat 2024 Cumartesi günü, saat 11:00’de, 9-13 yaş grubundaki çocuklara yönelik atölye çalışması düzenlenecek