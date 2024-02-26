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DAÜ'nün "Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları Katalog Tanıtımı ve Söyleşisi" Büyük İlgi Gördü

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DAÜ Yayınevi'nin Düzenlediği "Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları Katalog Tanıtımı ve Söyleşisi" Sanat ve Kültür Dünyasını Bir Araya Getirdi
DAÜ'nün "Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları Katalog Tanıtımı ve Söyleşisi" Büyük İlgi Gördü

DAÜ TARAFINDAN “TUTKULU BİR SERÜVEN: KIBRIS SANDIKLARI KATALOG TANITIMI VE SÖYLEŞİSİ” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınevi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü iş birliğinde 2023 yılında başlatılan “DAÜ ile Kitap Buluşmaları” adı altındaki etkinlikler, 2024 yılında da kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor. DAÜ Yayınları’nı tanıtmak, okuma kültürünü arttırmak ve kültür/sanat alanında farkındalık yaratmak amacıyla “Bilgi Yolunda Kitap” sloganıyla düzenlenen DAÜ ile Kitap Buluşmaları, bu kez DAÜ Yayınevi’nin yeni yayını olan ve hayatını antika koleksiyonculuğuna adayan Zeka Hoşgör’ün, yaşamı boyunca sevgiyle, tutkuyla biriktirdiği sandıklarını ve taşıdıkları değerleri halk ile paylaşmak, kayıt altına alıp gelecek nesillere aktarmak amacıyla yayınlanan “Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları” kataloğu üzerine gerçekleştirildi.

 

Gazimağusa Belediyesi’nin de katkı koyduğu söz konusu etkinliğe KKTC Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, DAÜ Yayınevi Yayın Kurulu Başkanı ve DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ile sanatseverler katıldı.

 

Açılışta konuşan DAÜ Yayınevi Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hoşkara katılımlarından dolayı herkese hoş geldiniz diyerek, DAÜ Yayınları hakkında bilgiler verdi. Üniversitenin görünürlüğünü artırmak, bilimsel, sanatsal ve kültürel anlamda yayınlar yaparak üniversiteyi topluma taşımak adına büyük çaba sarf ettiklerini belirten Prof. Dr. Hoşkara, toplum içinden DAÜ Yayınevi’ne ulaşıp yayınlarını DAÜ üzerinden yapmak isteyen yazarların artmaya başladığını vurguladı.

 

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ’nün sadece Gazimağusa’nın değil KKTC’nin de en önemli üniversitelerinden biri olduğunu belirterek, DAÜ’ye gelen öğrencilerin etkisinin sadece Gazimağusa ile sınırlı olmadığını tüm ülkeyi etkilediğini vurguladı. Dr. Uluçay, DAÜ’nün gerek kalitesi, gerek kaliteden ödün vermeden yürüttüğü eğitimi, gerekse ilk kurulan üniversite olma özelliği ile sadece Gazimağusa’nın değil, KKTC’nin de en önemli üniversitesi olduğunu aktardı. DAÜ’nün yükseköğrenim sektöründe vazgeçmez olduğunu belirterek devlet yetkililerine DAÜ’ye daha çok sahip çıkması yönünde çağrıda bulundu. Dr. Uluçay, DAÜ ve Gazimağusa Belediyesi arasında yürütülen iş birliği protokolü kapsamında birçok ortak projeye imza attıklarını belirtti. Katılan herkese teşekkürlerini ileten Dr. Uluçay, keyifli bir söyleşi geçmesini temenni etti.

 

Açılış konuşmalarının ardından Zeka Hoşgör emeği geçenlere ve DAÜ’ye kendisine ve eserlerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini ileterek “Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları” kataloğu hakkındaki söyleşisini gerçekleştirdi.

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