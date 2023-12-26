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Değirmenlik-Girne Anayolu'nda Trafik Kazası: Araç Kayalara Çarptı

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Değirmenlik-Girne Anayolu'nda Meydana Gelen Trafik Kazasında Araç Kayalara Çarptı, Sürücü ve Yolcu Yaralandı
Değirmenlik-Girne Anayolu'nda Trafik Kazası: Araç Kayalara Çarptı

Değirmenlik-Girne Anayolu'nda Meydana Gelen Trafik Kazasında Araç Kayalara Çarptı, Sürücü ve Yolcu Yaralandı!

26 Aralık 2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında Değirmenlik-Girne Anayolu'nun 8-9’uncu kilometreleri üzerinde meydana gelen trafik kazasında, İbrahim GÖKPINAR (E-25) yönetimindeki NA 905 plakalı salon araç, Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli bir viraja geldi. Sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, yolun solundan çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı ve durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü İbrahim GÖKPINAR ile araçtaki yolcu Mehmet BEYAZGÜL (E-35), olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Serviste müşahede altına alınan yaralılarla ilgili sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgi bekleniyor. Kazaya ilişkin soruşturma ise devam etmektedir.

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