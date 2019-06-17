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Deniz Akkaya: Binali Yıldırım yarı babam sayılır

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Model Deniz Akkaya, AK Parti tarafından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım ile ilgili olarak "Yarı babam sayılır" ifadesini kullandı.
Deniz Akkaya: Binali Yıldırım yarı babam sayılır

Model Deniz Akkaya, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.

Akkaya, yakın zamanda annesini kaybettiğini belirterek "Bir anda hastalandı ve bir ay içinde de kaybettik. Annem çok karamsar bir insandı. Bu yanının onu hep hasta edeceğini söylüyordum. Uyarılarımı hiç dinlemedi. Sonunda da hasta oldu. Kızgınım ona bu yüzden. Kızım çok düşkündü anneme. Aralarında çok farklı bir bağ vardı. Benden daha çok vakit geçiriyorlardı birlikte. Öldüğünde 48 saat durmadan ağladı kızım" dedi.

 

Kalçık'ın "Binali Yıldırım'ın da katıldığı cenaze sırasında gerilim yaşandı" hatırlatması üzerine Akkaya şunları kaydetti:

"Evet, çok üzüldüm. Binali Yıldırım, babamın iş arkadaşı. Cenaze sırasında hiç hoş olmayan şeyler yaşandı. Annemin cenazesi kalkarken yanda başka bir cenaze vardı. O cenazeye katılanlar Binali Bey'in çelengine tepki göstermiş. Tepki o kadar çok olmuş ki Binali Bey'in koruması; yanıma gelip "Çelengi kaldıralım isterseniz" dedi. Ben çok üzüldüm bu duruma ve "Çelengi daha da öne koyun" dedim. Böyle bir şey kabul edilemez. Binali Yıldırım babamın dostu, benim de yarı babam sayılır.

Kendisinin kızını da, kardeşini de iyi tanırım. Çok da severim. Bu tepkilerin kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Babama cenaze sırasında değil ama eve gelince söyledim. O da çok sinirlendi. Acımızı da, sevincimizi de paylaşan törenler bizi bir araya getirir, birleştirir.
Hangi siyasi görüşten olursak olalım, bizim ortak değerlerimiz var. Bu değerlere herkes saygı göstermeli. Vatanını çok seven biri olarak böyle ayrışmalardan çok rahatsız oluyorum. Siyasi görüşünü sandıkta göstermelisin.

Bu arada seçimler var önümüzdeki hafta. Mutlaka herkes gidip oyunu kullanmalı. Oyunu kullanmıyor, sonra da söyleniyor; bu tiplere gıcık oluyorum. Oy vermek bir vatandaşlık görevidir. Bu görevi herkes yerine getirmeli. Sanatçı, siyasi görüşünü dile getirebilir; ona saygı duyarım. Ben siyasetten hoşlanmadığım için uzak durdum hep. Döneme göre değişenler var, onları da eleştiriyorum ama."

 

'GÜLBEN ERGEN SİYASET ORTAMINA GÖRE RENK DEĞİŞTİRİYOR'

Deniz Akkaya, Kalçık'ın "Gülben Ergen'i de bundan dolayı eleştirmiştiniz hatırlıyorum. Döneme göre değişen tutumuyla toplumun değerlerini sömürdüğünü söylemiştiniz" ifadesinin üzerine de şunları söyledi:

"Evet. Siyaset ortamına göre renk değiştiriyor çünkü. Sadece Gülben Ergen de değil; bunun gibi çok kişi var. Bu insanların hayat duruşları da böyle. Dönemin rengine göre bayrak değiştirmek samimi gelmiyor bana. Kendi çıkarına göre oraya buraya yanaşanlar bana yapay geliyor. Sanatçı siyasi fikrini açıkça dile getirebilir, buna saygı duyuyorum. Benim eleştirdiğim nokta, kendi çıkarına göre renk değiştirenler...
Zaten bu tarz duruşa sahip olanları halkımız hemen anlıyor."

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