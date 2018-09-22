Deniz kenarında bulununan ceset konusunda belirsizlik sürüyor

Polis Basın Subaylığı'ndan aldığımız bilgiye göre 6 gündür kayıp olan 18 yaşındaki Veysel Coşkun'u arama çalışmalarında bugün Mersinlik-Kaplıca bölgesinde, deniz kenarında bulunan erkek cesedinin Veysel Coşkun'a ait olup olmadığı henüz tespit edilemedi.

Yine aynı kaynaktan aldığımız bilgiye göre olay yerine Adli Tıp Uzmanının ulaşması bekleniyor.



Bilindiği üzere 6 gün önce evden ayrılıp bir daha eve dönmeyen 18 yaşındaki Veysel Coşkun'un Kaplıca bölgesinde cep telefonu ve kıyafetlerine ulaşılmıştı. Devam eden arama çalışmalarında, kıyafetler ve cep telefonunun bulunduğu alana 1 kilometre uzaklıkta bir erkek cesedi bulunmuştu. Cesedin Veysel Coşkun'a mı yoksa bir mülteciye mi ait olduğu henüz belirlenemedi.

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