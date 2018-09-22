Kayıp Veysel'i arama çalışmalarında bir ceset ve kıyafetler bulundu

Kayıp Veysel Coşkun’u arama çalışmaları sırasında bir ceset ve kıyafetler bulundu

Cesedin 6 gündür kayıp olan Coşkun’a ait olup olmadığı henüz tespit edilemedi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 11.00 sıralarında Mersinlik-Kaplıca arasındaki bölgede Coşkun’a ait ayakkabılar, tişört ve cep telefonu bulundu.

Polis saat 12.00 sıralarında ise bu eşyaların yaklaşık bir kilometre uzağında deniz kenarında bir erkek cesedi buldu.

Cesedin kimliğinin, Veysel Coşkun’a ait olup olmadığının henüz tespit edilemediğini açıklayan polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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