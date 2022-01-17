Denizcilik İçin Çevrim İçi Platform Kuruldu

Rum Denizcilik Müsteşarlığı’nın “Cyprus Open Maritime Exchange” (COME) adlı, denizcilik sektörü ve sivil toplum ile çevrim içi iletişim platformunu hizmete soktuğu bildirildi.



Politis gazetesi, bu platformun “SEAChange 2030” Ulusal Denizcilik Stratejisi çerçevesindeki faaliyetlerden birisi olduğunu ve Rum Yönetimi’nin denizcilikle ilgili vizyonu çerçevesinde geliştirildiğini yazdı.



Haberde, bu platform aracılığıyla denizcilik sektörünün küresel ve ulusal düzeyde doğrudan ve sürekli iletişim halinde olmasının hedeflendiği ifade edildi.