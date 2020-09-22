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Denktaş Erdoğan'ın Kıbrıs Türk tarafının da dahil olacağı geniş katılımlı bölgesel konferans önerisini selamladığını söyledi

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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs Türk tarafının da dahil olacağı geniş katılımlı bölgesel konferans önerisini selamladığını söyledi.
Denktaş Erdoğan'ın Kıbrıs Türk tarafının da dahil olacağı geniş katılımlı bölgesel konferans önerisini selamladığını söyledi

Yazılı açıklama yapan Denktaş, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Doğu Akdeniz ile ilgili Kıbrıs Türk tarafının da dahil olacağı geniş katılımlı bölgesel konferans önerisini selamlıyorum. Öneriyi son zamanlarda bölgede artan anlaşmazlıkların ve ortaya çıkan gerginliklerin sona erdirilmesi açısından önemli bir fırsat görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanının bu önerisinde Kıbrıs Türklerinin bir taraf olduğunu kalın çizgilerle ifade etmesini, haklarımızın korunacağı konusundaki kararlı tutumu memnuniyetle karşılıyorum.

Kıbrıs Türk tarafı olarak Doğu Akdeniz'de tartışılmaz haklarımız vardır ve bu haklarımızı korumayı stratejik ortağımız Türkiye ile son derece uyumlu ve kararlı bir şekilde sürdürmeyi hayati bir mesele olarak görüyoruz. İnanıyorum ki sorunlar diyalog yoluyla çözülecektir.

Öte yandan Sayın Erdoğan'ın Yunanistan ile ilgili yaptığı 'istikşafi' görüşmelerin başlatılması çağrısını da iki ülke arasındaki sorunların aşılması için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. İki ülkenin Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşadığı gerginliklerin en kısa zamanda sona ermesini ve ilişkilerin açılacak olan diyalog yoluyla tekrardan normale dönmesi en büyük temennimdir.”

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