  • BIST 1.099
  • Altın 441,832
  • Dolar 6,9582
  • Euro 8,1674
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPilli:Toplam 1532 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi taburcu edildi

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısı

»
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya konusunda İyi Parti lideri Meral Akşener'in CHP ve HDP'den farklı tutum aldığını söyleyerek "Sayın Akşener’in evine dönmesi doğru ve tutarlı olacaktır" dedi.
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya konusunda İyi Parti lideri Meral Akşener'in CHP ve HDP'den farklı tutum aldığını söyleyerek "Sayın Akşener’in evine dönmesi doğru ve tutarlı olacaktır" dedi.

"Zillet İttifakı’nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İyi Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanımın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir" diyen Bahçeli, "Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir" diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli, CHP'nin geçen seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce'nin partisinden ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddialarına ilişkin de konuştu. "Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP’nin başına gelmedik de kalmaz" diyen Bahçeli, "Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor" yorumunda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, ''CHP hiziplerin, farklı ideolojik akımların, fuzuli politik akıntıların baskısı altında. Sayın İnce parti kurar mı kurmaz mı bilemem, ama bildiğim bir şey var, CHP’yi saat gibi kuranlar, sabırla kurgulayanlar, Türkiye’nin karşısına kurşun asker gibi dikenler boş durmuyor'' ifadelerini kullandı. 

Muharrem İnce'nin yeni bir siyasi oluşum içerisinde olduğuna yönelik soruya de yanıt veren Bahçeli, ''Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP’nin başına gelmedik de kalmaz. Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor'' dedi. 

"Kökünden kopan oluşum çok yaşamaz"

Devlet Bahçeli sözlerine şunları da ekledi: 

''37.Olağan Büyük Kurultay bir fırsattı, belki de bu fırsat kapısı ardına kadar açıldı. CHP, vaki geleneğiyle vahim gerçeği arasında kalmanın ağır sıkıntısını yaşıyor. Bana göre kökünden ve tarihinden kopan hiçbir sosyal ve siyasal oluşum çok yaşamaz.

CHP iktidar hedefini falan bırakıp, girdiği tünelde karşısından gelen tehlikeli ışığa kafa yormalıdır. Bu ışık kurtuluş değil, şiddetli çarpışmadır, dağılmadır, parçalanmadır''

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Türkiye-Mısır gerilimi bölge için çok tehlikeli"03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:55
  • Yunanistan Başbakanı: Türkiye baskı taktiğini bırakmazsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:00
  • TC Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsün yeni belirtileri var03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:00
  • Financial Times: Erdoğan hızlı iyileşme konusunda kumar oynarken Türkiye rezervlerini bitiriyor03 Ağustos 2020 Pazartesi 16:51
  • İzmir'de kalbi bir günde 127 kez duran hasta sağlığına kavuştu: Çocuğuma sarılmayı özledim03 Ağustos 2020 Pazartesi 15:59
  • Türkiye’de Milli Elektronik Kelepçe Eylülde Adalet Bakanlığına Teslim Edilecek03 Ağustos 2020 Pazartesi 14:36
  • Mısır Dışişleri: “Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki Navtex’i, Mısırı’ın egemenlik sınırını ihlal ediyor”03 Ağustos 2020 Pazartesi 14:25
  • Öğretmenleri taşıyan araç uçuruma devrildi: 6 ölü03 Ağustos 2020 Pazartesi 11:57
  • Türkiye Dışişleri'nden DSG ile petrol anlaşmasına tepki: Kabul edilemez03 Ağustos 2020 Pazartesi 11:52
  • 20 yaşındaki eşini öldüren katil: 'Seni sevmiyorum' deyince sinirlendim, eve dönseydi bunların hiçbiri olmayacaktı03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti