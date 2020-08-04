Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya konusunda İyi Parti lideri Meral Akşener'in CHP ve HDP'den farklı tutum aldığını söyleyerek "Sayın Akşener’in evine dönmesi doğru ve tutarlı olacaktır" dedi.

"Zillet İttifakı’nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İyi Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanımın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir" diyen Bahçeli, "Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir" diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli, CHP'nin geçen seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce'nin partisinden ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddialarına ilişkin de konuştu. "Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP’nin başına gelmedik de kalmaz" diyen Bahçeli, "Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor" yorumunda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, ''CHP hiziplerin, farklı ideolojik akımların, fuzuli politik akıntıların baskısı altında. Sayın İnce parti kurar mı kurmaz mı bilemem, ama bildiğim bir şey var, CHP’yi saat gibi kuranlar, sabırla kurgulayanlar, Türkiye’nin karşısına kurşun asker gibi dikenler boş durmuyor'' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin yeni bir siyasi oluşum içerisinde olduğuna yönelik soruya de yanıt veren Bahçeli, ''Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP’nin başına gelmedik de kalmaz. Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor'' dedi.

"Kökünden kopan oluşum çok yaşamaz"

Devlet Bahçeli sözlerine şunları da ekledi:



''37.Olağan Büyük Kurultay bir fırsattı, belki de bu fırsat kapısı ardına kadar açıldı. CHP, vaki geleneğiyle vahim gerçeği arasında kalmanın ağır sıkıntısını yaşıyor. Bana göre kökünden ve tarihinden kopan hiçbir sosyal ve siyasal oluşum çok yaşamaz.



CHP iktidar hedefini falan bırakıp, girdiği tünelde karşısından gelen tehlikeli ışığa kafa yormalıdır. Bu ışık kurtuluş değil, şiddetli çarpışmadır, dağılmadır, parçalanmadır''