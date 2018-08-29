  • BIST 93.281
  • Altın 249,798
  • Dolar 6,4153
  • Euro 7,5091
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Devlet Hastanesi'nde kaos! Onlarca kişi işe alındı! Hemşire olup olmadıkları bilinmiyor!

»
Devlet Hastanesi'nde kaos! Onlarca kişi işe alındı! Hemşire olup olmadıkları bilinmiyor! Süresiz GREV gündemde...
Devlet Hastanesi'nde kaos! Onlarca kişi işe alındı! Hemşire olup olmadıkları bilinmiyor!

Devlet Hastanesi'nde kaos! Onlarca kişi işe alınıdı! Hemşire olup olmadıkları bilinmiyor!

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne başka hastanelerde ve birimlerde çalışan 14 kişi işe alındı.

Sağlıkta örgütlü 4 sendikanın ek mesai yapmama eylemi üzerine, Sağlık Bakanlığı tarafından Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne 14 kişi gönderildi, ayrıca bunlara ilaveten gönüllü gelen 3 hemşire de olduğu bildirildi. 

Kamu sağlık alanında yetkili 4 sendika, az önce bir açıklama yaparak, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne ek mesai yapmayan doktorların yerine dışarıdan doktor getirildiğini savunarak, bunların hangi ehliyette olduklarının bilinmediği ve hastaların sağlıklarıyla oynandığını iddia etti. Sendika temsilcileri, Sağlık Bakanlığı’nın bu uygulamayı sonlandırması çağrısı yaparak aksi takdirde süresiz greve gideceklerini açıkladı.

Doktor takviyesi de mi yapılacak?

Sağlık örgütleri uyarmıştı...

Açıklama şöyle: 
"Bilindiği üzere hükümet ülkede yaşanan ekonomik krizden çıkış yolunu çalışanların, emekçilerin özlük haklarını budamak ve angarya çalıştırarak gidermekte bulmuştur. 

Kamuoyuna ek mesai krizi olarak yansıyan sorunu işveren olan devlet yetkilileri gereksiz ve devleti külfete sokan uygulama olarak sunmuşlardır. Sağlıkta örgütlü ve diğer ilgili sendikalarda bunun üzerine ek mesai çalışmama kararı almışlardır. Eğer ek mesaiye ihtiyaç yoksa çalışanlar niye hizmet vermek zorundadır?Ek mesailerin denetlenmesi, gereksiz olanların kısıtlanması başka birşeydir –ki bu anlaşılabilir bir tedbirdir- hizmet verildiği halde kesinti yapılması başka bir şeydir. Sağlık hizmetlerinde nöbet (ek mesai) çalışanların isteği değil, verilen hizmetin özelliği bakımından bir zorunluluktur.

Eğer işveren devlet çalışanları mesai dışında bedava çalıştıracaksa da çalışanlar ve sendikaları haliyle tepki koyacak, eylem yapacaktır. 
Sağlık emekçileri diğer paydaş sendikalarla birlikte ek mesai yapmama kararı almıştır. Her zaman söylediğimiz gibi personel eksikliğinden dolayı vardiyalar ve sağlık hizmetleri daha fazla aksayacaktır. Tüm uyarılarımıza rağmen idare gerekli tedbirleri almamış ve ‘Sağlıktan Tasarruf Etme’ yolunu tercih etmiştir. 

Tüm bu nedenlerden dolayı hastanelerimizde işler aksayacak, yatan hastalara bile yeterli bakım verilememe durumuyla karşı karşıya kalınabilir. Uyarıyoruz sağlıktan tasarruf insan hayatından tasarruftur. 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Biz şekerden kaçarken bilim insanları bakın ne iddia etti?29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:49
  • 30 Ağustos'ta hastanelerde bir tek hemşire bulunamayabilir! Ek Mesai kaosu devam ediyor...29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:51
  • İdeal uyku süresi ne kadar? İşte cevabı28 Ağustos 2018 Salı 11:31
  • Hava kirliliği 'zekayı azaltıyor'28 Ağustos 2018 Salı 11:03
  • Avlanabilir balık boyları açıklandı O boyun altındakileri sakın tüketmeyin!27 Ağustos 2018 Pazartesi 19:42
  • Müzik terapisi tansiyon kontrolünde etkili olabilir27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:46
  • Kayısıyı yoğurt ya da kefirle tüketin27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:53
  • Yemek sırasında yutkunurken zorlanıyorsanız disfaji olabilirsiniz27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:31
  • Geceleri uyutmayan bacak ağrılarına dikkat27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:27
  • Yaz sıcaklarında iki ölümcül risk: Güneş ve klima27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti