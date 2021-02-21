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Devlet karşılamadı; meme küçültme ameliyatı için bağış kampanyası başlattı

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Britanya’da iki çocuk annesi Kelly Michaud (26), devlet ameliyat masrafını karşılamayınca, fiziken ve psikolojik olarak şart olduğunu düşündüğü meme küçültme operasyonu için bağış toplamaya başladı.
Devlet karşılamadı; meme küçültme ameliyatı için bağış kampanyası başlattı

Britanya’da iki çocuk annesi Kelly Michaud (26), devlet ameliyat masrafını karşılamayınca, fiziken ve psikolojik olarak şart olduğunu düşündüğü meme küçültme operasyonu için bağış toplamaya başladı.

“34 H sutyen kullanıyorum. Çocukluğumda okulda alay konusu olurdum, sürekli hala can sıkıcı yorumlardan kurtulamadım” diyen Michaud yıllardır sırt ağrısı çektiğini, canı acıdığı için yeni doğan bebeğini emziremediğini söyledi.

Ufak tefek olduğunu vurgulayan Michaud, “Benim boyum 1.57 metre bu şekilde hayatımın geri kalanını zorlanarak yşamak istemiyorum” düşüncesiyle 2017’de aile hekimine başvurdu.

Ondan, zayıflaması konusunda taviye aldı ve 13 kilo verdi. Aile hekiminin başka bir tavsiyesi olan destekli sutyenleri de deneyen Michaoud, “Hiçbir şey değişmedi. Üstelik sutyenlere yüzlerce sterlin harcadım” dedi ve meme küçültme ameliyatı olmak istediğini söyledi.

Ulusal Sağlık Sistemi’ne bağlı, Michaoud’un yaşadığı Kuzey Yorkshire bölgesindeki klinik komisyon, ameliyat masraflarının karşılanamayacağı bilgisini verdi. Genç kadının ameliyat için gereken kriterlere uygun olmadığı belirtildi.

Harrogate kentinde yaşayan Michaoud, itiraz etti ve komisyondan kararı gözden geçirmelerini istedi. Ancak sonuç değişmedi.

“Başka şansım kalmadı. Kendi ameliyatımı kendim yaptıracağım” diyen Michaoud, ameliyat için gereken 6 bin sterlini (58 bin 563 lira) toplamak için GoFundMe’de sayfa açtı.

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