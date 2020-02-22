Dikkat! Dr. Günkut açıkladı...

2 aya yaklaşan bir süredir yeni koronavirüs COVID-19 salgını ve enfeksiyonu ile ilgili bilmemiz gerekenleri, ülke olarak ve bireysel olarak almamız gereken önlemleri anlatıp duruyoruz.



Bugün Mağusa Devlet Hastanesine başvuran 74 yaşında bir kadın hastanın her iki akciğerinde zatürre teşhis edilmiş, 2 hafta önce Dubai’de bulunduğu (Birleşik Arab Emirlikleri’nden bildirilmiş 11 kesin COVID-19 vakası mevcuttur) ve uzakdoğulu kişilerle ayni otelde bulunduğu bilgisi nedeni ile de COVID-19 enfeksiyonunu ihtimaline karşı ileri tetkiklerinin yapılması, sonuçları çıkıp teşhisi kesinleşinceye kadar da yayılma riskini azaltmak amacı ile karantina altına alınması için Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne gönderilmiştir.



Vakayla ilgilenen görevli hekimlerimizden aldığımız bilgiler: COVID-19 enfeksiyonunu dışlamak amacı ile kan tetkiklerinin Ankara Hıfsısıhha’ya gönderilmek üzere hazırlanmıştır.

Bilgisayarlı akciğer tomografisi bilateral bronkopnömoni ile uyumlu görünmektedir (viral pnömoniyi pek düşündürmemektedir)



Hasta karantina altına alınmıştır.

Gerekli açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır-bekliyoruz.

Bilmemiz gerekenler:

Dünya Sağlık Örgütü, CDC gibi önemli ve güvenilir örgütler yeni koronavirüs COVID-19’dan korunmak için;



*SIK SIK ELLERİMİZİ SABUNLU SU İLE YIKAMAMIZ, BU MÜMKÜN DEĞİLSE ALKOL BAZLI DEZENFEKTANLAR KULLANMAMIZ GEREKTİĞİ



* HAPŞURURKEN-ÖKSÜRÜRKEN TEK KULLANIMLIK KAĞIT MENDİLLER KULLANIP HEMEN ÇÖPE ATMAMIZ GEREKTİĞİ



*HAPŞURURKEN-ÖKSÜRÜRKEN AĞZIMIZI ELLERİMİZLE KAPATMAK YERİNE, KOLUMUZUN İÇİNİ KULLANMAMIZ GEREKTİĞİ



*ATEŞLİ, ÖKSÜRÜK VE NEFES DARLIĞININ EŞLİK ETTİĞİ BİR HASTALIK GEÇİRMEKTEYKEN SEYEHAT ETMEMEMİZ, TOPLUM İÇİNE ÇIKMAMAMIZ GEREKTİĞİ, GEREĞİNDE EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURMAMIZ GEREKTİĞİ



*BU DÖNEMDE ZORUNLU OLMADIKÇA ÖZELLİKLE HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELERE SEYAHAT ETMEMEMİZİ önermektedir.



Diğer yandan hastalığın 2-14 günlük kuluçka süresi, yani virüsü aldıktan sonra ilk hastalık belirtilerinin görüldüğü zamana kadar geçen süresi olduğu ve bu dönemde de virüsü taşıyan kişilerin hiçbir belirti göstermezken bile bulaştırıcı olabilecekleri akılda tutulmalıdır.

Son 14 gün içinde

• Doğrulanmış COVID-19 infeksiyonu vakası ile yakın temas eden;

• Hastane ilişkili COVID-19 enfeksiyonu bildirilen bir ülkede, sağlık tesisinde bulunan;

• Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan

VE ÖKSÜRÜK, ATEŞ, NEFES DARLIĞI GİBİ HASTALIK BELİRTİLERİNİ GÖSTEREN kişilerin zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna (el hijyenine uyarak ve maske takarak) müracaat etmeleri önemlidir.