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Din İşleri Başkanlığı: “toplu ibadetler yapılmayacak”

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Din İşleri Başkanlığı: “toplu ibadetler yapılmayacak”
Din İşleri Başkanlığı: “toplu ibadetler yapılmayacak”

 Din İşleri Başkanlığı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 1 Nisan’a kadar toplu ibadetlerin yapılmayacağını bildirdi.
Din İşleri Başkanlığı; camilerin, dışarıda olmak zorunda olan cemaatin bireysel ibadeti için açık olmakla birlikte, görevlilerin idari izinli olacağını, ezanların da, merkezi ezan sisteminden nöbetçi görevlilerce kesintisiz okunmaya devam edeceğini kaydetti. 
Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay yazılı açıklamasında, “Dinimiz; insan hayatının korunmasını esas alır, bilerek insan hayatını tehdit edecek her eylemi yasaklar” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:
“Ülkemizde vakanın ilk ortaya çıktığı geçen hafta başından itibaren devletimizin ilgili birimleriyle ortak olarak koronavirüs ile ilgili camilerimizin tam dezenfektesi, görevlilerimizin bilinçlendirilmesi/eğitilmesi, risk grubunda olanlar başta olmak üzere herhangi bir enfeksiyon hastalığı olan Müslümanların ibadetlerini evde yapması çağrısı başta olmak üzere mevcut şartlarda en yüksek düzeyde tedbirlerimizi almıştık. 
Ancak gelinen noktada Bakanlar Kurulumuz durumu değerlendirmiş, daha ileri tedbirlerin alınmasını gerekli görmüştür. Nitekim Bakanlar Kurulu'nun Cuma günü gece yarısı almış olduğu karara istinaden 14/03/2020 ile 01/04/2020 tarihleri arasında dernek, birlik ve lokallerde toplanılması ve toplu ibadet yapılmaması, belirli birimler dışında tüm devlet memurlarının belirtilen tarihler arasında idari izinli olması kararı üretilmiştir.     
Koronavirüs'ün yayılımını engelleyerek halkımızın sağlığını koruma amacı taşıyan Bakanlar Kurulu kararlarına tam olarak uymalı, tedbirlerin fiili dua manası taşıdığını unutmamalıyız. Tedbirlerin uygulanması konusunda duyarlılığı arttırmak amacıyla uygun iletişim kanallarını kullanarak cemaatimizi de bilinçlendirmeli ve kurallara uyulması konusunda teşvik etmeliyiz.”

14 MART-1 NİSAN DÖNEMİ İÇİN TEDBİRLER

Talip Atalay, bunlara ilaveten 14 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında alınan tedbirleri şöyle sıraladı:
“Camilerimiz, dışarıda olmak zorunda olan cemaatimizin bireysel ibadeti için açık olmakla birlikte, görevlilerimiz karar gereği idari izinli olacaklardır. 
Ezanlarımız, merkezi ezan sistemimizden nöbetçi görevlilerimizce kesintisiz okunmaya devam edecektir.
Sürekli açık olması farklı nedenlerden dolayı sorun olabilecek camilerimizde mutlaka bir son cemaat mahalli oluşturulacak, zorunlu nedenlerle dışarıda bulunması gereken cemaatimizin bireysel olarak namaz kılması için uygun ibadet ortamı hazırlanacaktır. 
Cemaatimizin de önlemler çerçevesinde belirtilen zaman zarfında ibadetlerini evlerinde yapmaları kuvvetle tavsiye edilmeye devam edilecektir. 
Bu tarihler arasında camilerimizde Cuma namazı dahil, toplu ibadetler ikinci bir karara kadar eda edilemeyecektir.
Cami içi ve dışı etkinliklerin tamamı yeni bir karara kadar ertelenmiştir.
Cenaze gibi zorunlu durumlarda, görevlilerimiz azami tedbir alarak görevlerini ifa etmelidir.
Enfekte olmuş cenazelerin namaz ve defin işlemleri, ilgili birimlerle tam işbirliği ve Sağlık Bakanlığı ve Sivil Savunma Başkanlığı gibi sağlık ve afet durumunda yetkili ve yetkin kurumların belirlediği kurallara uygun bir çerçevede, bu birimlerle tam işbirliği ile gerçekleştirilecektir. 
Halkımızın acil dini işlemlerinde erişebilmesi için, görevlilerimiz iletişim numaralarını camide görülebilir bir bölüme yerleştireceklerdir. Ayrıca görevlilerimizin iletişim numaralarına www.kktcdinisleri.com adresinden de ulaşılabilecektir. 
Bu süre zarfında, cami dışında da görevlilerimiz Mevlid vb. etkinliklere katılmayacaklardır.
Kıbrıs Müslümanları olarak fiili duamız olan tedbirle birlikte, insanlığın bu felaketten en az hasarla kurtulacağına inanarak, bu felakete maruz kalan ülkemiz, tüm Müslümanlar ve insanlık için dualarımızı eksik etmeyelim. 
Bu süre zarfında, cami dışında da görevlilerimiz Mevlid vb. etkinliklere katılmayacaklardır.
Kıbrıs Müslümanları olarak fiili duamız olan tedbirle birlikte, insanlığın bu felaketten en az hasarla kurtulacağına inanarak, bu felakete maruz kalan ülkemiz, tüm Müslümanlar ve insanlık için dualarımızı eksik etmeyelim.”

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