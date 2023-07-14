Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan 150 sağlık profesyoneli görkemli bir törenle diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2022-2023 eğitim yılı bahar dönemi mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 150 genç sağlıkçının diplomalarını aldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İlyas Abdullin tarafından gerçekleştirilen keman dinletisi ile devam etti.

Törenin açılış konuşmalarını ise Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ve Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören gerçekleştirdi. Tüm mezun öğrenciler adına ise fakülte birincisi Murat Aşlamacı duygularını dile getirdi.

Konuşmaların ardından diplomalarını alan mezunlar, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören eşliğinde, meslek yemini ederek keplerini attılar.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Başarıya ulaşmak için sabır, azim ve kararlılıkla çalışmanız gerekecek.”

Mezun öğrencilere seslenen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, sizlere sadece teorik bilgileri sunmakla kalmadı, aynı zamanda klinik deneyimler ve stajlarla da pratik becerilerinizi geliştirdi” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Tüzünkan, “Sizler, hasta odaklı bir yaklaşımı benimseyerek, insana değer veren ve etik değerlere uygun şekilde hizmet sunan sağlık profesyonelleri olacaksınız” dedi.

Hayatın her zaman zorlu bir yol olduğunu belirten Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Hayatın kendisi bir mücadeleler silsilesidir ve sizlerin de bu mücadeleye hazır olmanız gerekiyor. Başarıya ulaşmak için sabır, azim ve kararlılıkla çalışmanız gerekecek” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Times Higher Education tarafında “Eğitim” alanında dünyada 401-500, “Klinik ve Sağlık” alanında ilk 501-600 bandında yer alarak elde ettiği başarıyı hatırlatan Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Bilimsel üretkenliği, Üniversite 4.0 vizyonu ile geliştirdiği ve ürettiği projeleri, alanlarında uzman akademik kadrosuyla adını dünyanın en saygın üniversiteleri arasına yazdıran Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olduğunuzu asla unutmayın” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Adile Öniz Özgören: “İşinizi, hasta ve danışanlarınızı, insanları, diğer canlıları ve dünyayı sevin. Başarı mutlaka sizinle olacaktır.”

Törendeki konuşmasına Yakın Doğu Üniversitesi’nin sadece KKTC’de değil, Türkiye ve Avrupa üniversiteleri arasında fark yaratan bir üniversite olduğunu belirterek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, “Açılan yüzlerce sergi, kazandırılan birçok müze ve sanat eserleri ile sanatta; 2022’de bilimsel makaleleri en çok atıf alan üniversiteler sıralamasında yer aldığı başarı sıralaması ile bilimde; Times Higher Education tarafından hazırlanan 2022 Dünya Etki Sıralaması’nda sağladığı başarı ile eğitimde; üretilen ilk yerli otomobil GÜNSEL ile teknolojide başarılı olan bir üniversiteden mezun oluyorsunuz” dedi.

Mezunlara seslenen Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, “Her zaman ileri görüşlü olun. Atamızın izinde, sahip olduğunuz güzel değerlere sahip çıkıp yükselten geleceği güzelleştiren bir nesil olmanızı bekliyoruz” dedi. “Lütfen hayaller kurun ve hayallerinizin peşinden gidin” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, “İşinizi, hasta ve danışanlarınızı, insanları, diğer canlıları ve dünyayı sevin. Başarı mutlaka sizinle olacaktır” dedi.

Murat Aşlamacı: “Yükselen yeni neslin parlayan yıldızları ve bu vatanın çalışkan evlatları olacağız.”

Mezunlar adına konuşan fakülte birincisi Murat Aşlamacı ise “Acısıyla, tatlısıyla dört yıllık bir emeğin ve mücadelenin sonuna gelmenin buruk sevincini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mezun olmanın bir başarı olduğunu belirten Murat Aşlamacı, “Asıl başarı, potansiyelini fark edebilme ve ortaya çıkarabilme cesaretini göstermektir. Sorunlara, engellere, şikayetlere değil; çözümlere odaklanmalıyız” dedi.

Aşlamacı, mezun arkadaşlarına seslenerek, “Şüphesiz ki, hepimiz eşsiz ve özeliz. Okuyan, düşünen, araştıran, sorgulayan, üreten bir zihin modeliyle yolumuza devam etmeliyiz. Zira, yükselen yeni neslin parlayan yıldızları ve bu vatanın çalışkan evlatları olacağız” dedi.

Konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz” sözleri ile bitiren Murat Aşlamacı “Memleketi ışığa boğabilmek ümidiyle” ifadesiyle veda etti.