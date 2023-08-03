  • BIST 7.221,51
  • Altın 1678.415
  • Dolar 26.9546
  • Euro 29.5477
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 34 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKADiyabette yaz tehlikelerine dikkat!

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: "YDÜ yüksek lisans ve doktora adaylarına, uzmanlaşmak istedikleri alanların sınırlarını zorlama imkanı sunuyor.”

» »
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 244 yüksek lisans ve doktora programı için kayıtlar 1 Eylül’e kadar devam edecek
Doç. Dr. Murat Tüzünkan: "YDÜ yüksek lisans ve doktora adaylarına, uzmanlaşmak istedikleri alanların sınırlarını zorlama imkanı sunuyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2023-2024 öğretim yılı güz dönemi için yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlar başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 244 yüksek lisans ve doktora programına başvurular, 1 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar kabul edilecek.

Sadece akademik uzmanlaşma açısından değil aynı zamanda profesyonel kariyer ve kişisel gelişim açısından da önem kazanan ve iş hayatında önemli bir tercih sebebi haline gelen yüksek lisans ve doktora eğitimleri, meslek adaylarına ve profesyonellere yeni ufuklar açıyor.

Son başvuru tarihi 1 Eylül 2023!

Adaylar, Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan 244 yüksek lisans ve doktora programına kayıt yaptırmak için 1 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecekler.

Başvuru yapacak adayların, aday.neu.edu.tr web sayfasından veya 0 392 680 20 00 (dahili 5211-5225-5377) no’lu telefondan detaylı bilgi alması mümkün.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Yakın Doğu Üniversitesi, yetkin akademik kadrosu ve sağladığı araştırma imkanlarıyla yüksek lisans ve doktora adaylarına, uzmanlaşmak istedikleri alanların sınırlarını zorlama imkanı sunuyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin YÖK ve YÖDAK onaylı 244 yüksek lisans ve doktora programı için başvuru ve kabul sürecinin 1 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar devam ettiğini  hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Yakın Doğu Üniversitesi, yetkin akademik kadrosu ve sağladığı araştırma imkanlarıyla yüksek lisans ve doktora adaylarına, uzmanlaşmak istedikleri alanların sınırlarını zorlama imkanı sunuyor” ifadelerini kullandı.

Akademik ve profesyonel hayatta, yüksek lisans ve doktora derecelerinin önemli bir gereklilik olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Akademik ve profesyonel hayatın en önemli gerekliliklerinden olan yüksek lisans ve doktora programları, aynı zamanda kendisini geliştirmek isteyen adaylar için de önemli bir olanak yaratıyor” ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ODTÜ URAP'ta YDÜ 9 alanda dünyanın em iyileri arasında25 Temmuz 2023 Salı 10:09
  • YDÜ Fen Edebiyat Fakültesi mezunları, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın katılımı ile düzenlenen törenle diplomalarını aldı23 Temmuz 2023 Pazar 18:39
  • Yükselen sıcaklıklar en çok kalp hastaları için risk yaratıyor!22 Temmuz 2023 Cumartesi 11:39
  • Günsel Otomobilleri 20 Temmuz tören geçidinde yer aldı21 Temmuz 2023 Cuma 11:05
  • “Güzel Sanatlar Haziran Sergisi” açılıyor17 Temmuz 2023 Pazartesi 13:06
  • Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Başarıya ulaşmak için sabır, azim ve kararlılıkla çalışmanız gerekecek.”14 Temmuz 2023 Cuma 14:20
  • Yakın Doğu İlkokullarında İngiliz eğitim müfredatının uygulandığı “İngilizce Program”a kayıtlar sürüyor13 Temmuz 2023 Perşembe 15:37
  • Tüzünkan: “Çabanız ve becerileriniz, hastaların yaşam kalitesini iyileştirme ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmede büyük bir etkiye sahip olacak.”13 Temmuz 2023 Perşembe 15:33
  • Arif Yılmabaşar: “Çalışarak ve azmederek her zorluğu aşabileceğimize inanıyorum.”12 Temmuz 2023 Çarşamba 18:11
  • Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi mezunları, diplomalarını aldı05 Temmuz 2023 Çarşamba 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti