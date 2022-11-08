Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yücel Yazgın, Anadolu’nun en büyük bilginlerinden El Ceziri adına açılan uluslararası karma sergide yer alan eserleri belirleyen jüride KKTC’yi temsil etti

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yücel Yazgın, Dicle Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uluslararası El Cezeri Jürili Karma Sergi”sinin jürisinde yer alarak KKTC’yi temsil etti.

Dünyanın ilk sibernetik bilgini olarak kabul edilen ve pek çok buluşu ile Anadolu’nun en büyük mucidi olarak kabul edilen El Cezeri adına düzenlenen sergi; büyük alimin bilim insanı tasarımcı kişiliği ile bilimsel-sanatsal tasavvurunun anlaşılması ve bu özelliklerin ulusal ve uluslararası düzeydeki yansımalarının çağdaş sanatçılarca plastik-artistik özgün yorumlamalara dayalı sanat eserlerine dönüşmesi amacıyla düzenlendi. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yücel Yazgın ise sergide yer alan eserleri belirleyen jüride yer aldı.

Doç. Dr. Yücel Yazgın: “Uluslararası El Cezeri Jürili Karma Sergi’sinde ülkemi ve üniversitemi temsil etmek çok anlamlı bir ayrıcalık oldu.”

El Ceziri gibi, Anadolu’nun yetiştirdiği en büyük bilginlerden biri adına düzenlenen uluslararası sergide yer alacak eserleri belirlemek için oluşturulan jüride yer alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmekten gurur duyduğunu söyleyen Doç. Dr. Yücel Yazgın, “Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yürütüğümüz sanatsal çalışmalarda Türk dünyasını tek çatı altında buluşturuyoruz. Bu yönüyle Uluslararası El Cezeri Jürili Karma Sergi’nde ülkemi ve üniversitemi temsil etmek çok anlamlı bir ayrıcalık oldu” ifadesini kullandı.