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Doğa Koleji olayların merkezinde! Velilerden protesto gösterisi

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Çocukları Doğa Koleji'nde eğitim gören veliler, okulun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etti. Eryaman Doğa Koleji önünde toplanan veliler alkış ve sloganlarla tepkilerini ortaya koydu.
Doğa Koleji olayların merkezinde! Velilerden protesto gösterisi

12 gündür Doğa Koleji öğrenci ve velilerinin mağdur edildiğini belirterek topluluk adına açıklama yapan veli Gamze Emen, "Çocuklarımızın derslerinin bir saatinin bile boş geçmemesi lazım. Öğretmenler maaşları ödenmediği için derse girmiyorlar ve çocuklarımız yaşıtlarından geri kalıyor." diye konuştu.

"500 bin aile mağdur durumda"

Bakanlık yetkilileriyle hafta içi yaptıkları görüşmede sorunlarını aktardıklarını ifade eden Emen, şunları kaydetti:

Bize 'Cuma günü akşam 17.00'ye kadar bekleyin, güzel sonuçları olacak. Çocuklarınızın hakkının devam etmesiyle ilgili B Planı var' denildi. Sabırla bekledik. Okul yönetimden belki ses gelir diye bekledik. Doğa Kolejinin en üst yetkilisi bir mesaj attı. Mesajda, 'Süreç devam ediyor. Olumlu haberleri siz değerli velilerimizle paylaşacağız' ifadesi kullanıldı. Bir açıklama hala yok. 500 bin aile mağdur durumda.

"Okulda eğitim yapılacak mı yapılmayacak mı?"

Veli Emen, sözlerini şöyle sürdürdü: Okul yönetiminden net bir açıklama bekliyoruz. Çocuklarımızın sınav dönemi geldi. Okulda eğitim yapılacak mı yapılmayacak mı onu bilmiyoruz. Biz nakil istemiyoruz, Doğa Kolejinin isim hakkı değişmeden, aynı eğitim kadrosuyla eğitime devam etmesini istiyoruz.

Bakan Selçuk'tan açıklama

Bir süredir yaşanan maddi sıkıntılarla gündeme gelen Doğa Koleji ile ilgili eleştirilere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şu yanıtı verdi:

Bu konuda bizim, eğer yarın üstümüze mevzuat gereği düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü hazırlığımız var. Ama bu tür işler, hemen açtım kapattım biçiminde yürüyen işler değil. Belirli bir mevzuatı takip etmek ve 3 kere bununla ilgili bir teftiş işleminin gerçekleşmesi ve okuldaki bütün öğrencilerin, öğretmenlerin huzurunu dikkate alma ihtiyacı var. Ama şundan emin olabilirsiniz: Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız.

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