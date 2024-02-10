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Doğu Akdeniz Üniversitesi Giriş ve Burs Sınavı 2 Haziran'da Gerçekleşecek

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DAÜ, 2024-2025 Akademik Yılı için Giriş ve Burs Sınavı'nı düzenlemeye hazırlanıyor. Başvurular 2 Mayıs'ta başlıyor, sınav 2 Haziran'da yapılacak. Adaylar için önemli tarihler ve detaylar haberimizde
Doğu Akdeniz Üniversitesi Giriş ve Burs Sınavı 2 Haziran'da Gerçekleşecek

DAÜ GİRİŞ VE BURS SINAVI 2 HAZİRAN’DA YAPILIYOR

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı 02 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Saat 10:30’da başlayacak ve 13:00’te sona erecek olan sınav, DAÜ Rektörlüğü tarafından belirlenecek merkezlerde yapılacak.

 

DAÜ Giriş ve Burs Sınavına başvurular 02 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başlıyor. Başvurular 31 Mayıs 2024 Cuma günü saat 23:59’a kadar çevrim içi olarak yapılabilecek.

 

Adayların sınav performans sonuçları sınav günü olan 02 Haziran’da açıklanacak. Adayların sonuçlara itirazları 03 Haziran 2024 Pazartesi günü, saat 16:00’ya kadar kabul edilecek. Programlara yerleştirme ve burs sonuçları, itiraz kabulünün bitiminden sonra açıklanacak.

 

Herhangi bir nedenle sınava giremeyen adaylar, ortak programlar hariç olmak üzere, diğer programlara Ortaöğretim Başarı Puanı ile yerleşebilecek.

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