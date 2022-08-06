Doğu Akdeniz’de “Yeni Afrodit”

“bu aşamada açıklanacak bir şey yok” açıklaması yapmak zorunda kaldığı 6’ncı parseldeki yeni keşif hakkında bugün de keşfedilen yatağın yaklaşık “Afrodit’teki kadar doğal gaz barındırdığı” haberi yer aldı.

Politis “Kıbrıs Denizinde Yeni ‘Afrodit’ başlıklı haberinde Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan kaynaklara dayanarak ön verilerin, “Cronos-1”in 3 - 5 trilyon ayak küp (fcf) doğal gaz barındırdığının değerlendirildiğini yazdı, bu bilgilerin henüz kesin doğrulanmış olmadığını ekledi.

Gazete “yani yaklaşık, 4,5 fcf doğal gaz barındıran Afrodit yatağındaki kadar” ifadesini kullandı ve kaynaklarının, keşfedilen yatağın “küçük olmasına karşın tamamen ticari olduğuna” dikkat çektiklerini belirtti.

ENI ve TOTAL şirketlerinin Şubat 2018’de 6’ncı parselin “Calypso-1” hedefinde sondaj yaptığını ve ortaya çıkardığı veriler ve yapılan ön analizin, evaporitlerin örttüğü kayaçlarda geniş doğal gaz sütunları bulunduğunu hatırlatan gazete iki sondaj hedefinin birbirine yakınlığı dikkate alındığında ticari açıdan kullanılabilir bir yatak olduğu iyimserliği yarattığını yazdı.

Alithia gazetesinin dünkü manşetinde 6’ncı parselde büyük bir yatak bulunduğu ile ilgili manşet haberi üzerine Rum Enerji Bakanlığı’nın, Cronos-1’deki çalışmaların devam ettiğini ve bu aşamada açıklanacak bir şey olmadığına dair açıklama yapmak zorunda kaldığına dikkat çeken gazete haberine şunları da ekledi:

“Esasen, Kıbrıs MEB’indeki sondajlardan bugüne kadar elde edilen veriler, şu ana kadar hepimizin umut ettiği kadar büyük yatak olmadığını, küçük ve serpiştirilmiş halde ve şirketlerin kısa sürede değerlendirmesi zor yataklar bulunduğunu gösteriyor.”

-“Türkiye’ye, 6’ncı parsele gel daveti”

Haravgi “6’ncı Parselle İlgili Haberi Sızdırdılar ve Toparlamaya Koşuyorlar… Enerji Bakanlığı 6’ncı Parselde Açıklanacak Bir Şey Yok Diyor” başlıklı haberinde Alithia gazetesinin 6’ncı parselde büyük bir doğal gaz yatağı keşfedildiği haberini sızdırması üzerine Enerji Bakanlığı’nın alelacele, bu aşamada açıklanacak bir şey olmadığını açıklamak zorunda kaldığını yazdı.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in dün sabah Astra isimli yayın organının konuyla ilgili sorusunu “bilmiyorum” diyerek Enerji Bakanlığını adres gösterdiğini belirten gazete “Enerji bakanlığı, haberin yayınlanmasından sonra, bu tür bilgilerin yayınlanmasının yaratabileceği olumsuz etkilerini dikkate alarak, toparlamaya koştu” ifadesini kullandı.

Alithia’nın dünkü manşetinin, Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Abdulhamid Han’ın Doğu Akdeniz’e demir almaya hazırlandığı bir dönemde yayınlandığına dikkat çekerek uluslararası ilişkiler uzmanı Haralambos Hrisostomu’nun “sanki Türkiye’ye Kıbrıs MEB’ine gel, 6’ncı parselde sondaj yap” daveti gibi olduğu yorumuna yer verdi.

Habere göre Hrisostomu “Türkiye 6’ncı parselin kuzey bölümünde sondaj yapar da gaz bulursa, bu çok kötü bir gelişme ve Ankara için büyük bir zafer olur çünkü böyle bir gelişmede taksim edilmiş bir Kıbrıs MEB’inden söz ediyor oluruz” ifadelerini kullandı.

Alithia bugünkü sayısında da haberi manşetten “6’ncı Parseldeki Yeni Yatak İçin Beklemede… Alihtia’nın Dün Yazdığı Gibi Resmi Açıklamada, Sondaj Tamamlandıktan Sonra, Önce Şirketlerin Açıklama Yapacağı Kaydedildi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Rum Enerji Bakanlığı’nın dünkü açıklamasının beklenen bir açıklama olduğunu ancak Alihtia’nın haberinin yalanlanmadığına, sadece bu aşamada açıklanacak bir şey yok denildiğine dikkat çeken gazete Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun “şimdilik söyleyebileceğimiz tek şey sondajın iyi gittiğidir” şeklindeki sözlü ifadesinin önemli olduğunu vurguladı.

Habere göre yaklaşık 10 gün önce İtalya ziyareti sırasında ENI CEO’su ile görüşen Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, resmî twitter hesabından, ENI CEO’su Claudio Descalzi ile Roma’da, enerji, ENI ile işbirliği ve sözde “Kıbrıs MEB’inde” devam eden çalışmalara dair müstesna bir görüşme yaptığını paylaşmıştı.

RİK’in, Alithia’nın dünkü manşetini sorduğu Yoannis Kasulidis bu tür açıklamaların belirli bir prosedürde yapıldığını, önce ilgili bakanın bilgilendirildiğini ve resmî açıklamanın da konsorsiyumu oluşturan şirketler tarafından yapıldığını hatırlatarak, sonuçlar hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Kasulidis devamla “yatağın değerlendirilmesi prosedürünün, Abdülhamid Han sondaj gemisi tarafından olumsuz etkilenmemesi umudunu” dile getirerek şunları söyledi: “6’ncı parsel Türkiye’nin, yasadışı sondajları için seçtiği 7 noktadan biridir. Bu 7 noktadan 6’sı Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindedir.”