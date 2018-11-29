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Dolar, neden düşüyor?

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Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası Dolar/TL düştü
Dolar, neden düşüyor?

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası Dolar/TL kuru 5,20'nin altına indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün akşamki para politikasını gevşetme yanlısı açıklamaları sonrası dolarda küresel değer kaybı yaşanıyor.

Buna paralel olarak Dolar/TL kurunda da düşüş görüldü, kur 5,20'nin altına kadar indi.

Dün 5,24 seviyesinde olan kur bugün 5,1875'e kadar gerileyerek 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Powell, Çarşamba akşamı New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı açıklama ile 2019 yılı için öngörülen faiz artırımlarında geri adım atmak için bir kapı aralamış oldu.

Fed'in Aralık ayında faiz artırmasına ise neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Powell, böylece dün akşam yaptığı konuşmada, geçen ayki açıklamalarından farklı bir değerlendirmede bulundu.

Powell, Fed'in faiz artırımları serisinin para politikasını nötr (ekonomiyi ne daraltan ne de genişleten faiz seviyesi) olarak hesaplanan aralığın "hemen altına" getirdiğini söyledi ve ekonominin henüz faiz artırımlarının tam etkisini hissetmediğini sözlerine ekledi.

Fed başkanının bu sözleri yatırımcılara güçlü bir iyimserlik sağladı. Bu yorumları son dönemde zorlanan hisse senedi piyasasında güçlü bir yükselişe neden oldu.

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Trump eleştiriyordu

Birçok yatırımcı Powell'ın açıklamalarını Fed'in 3 yıllık sıkılaştırma döngüsünün sona yaklaşmakta olduğunun sinyali olarak nitelendirdi.

Powell'ın para politikasını gevşetme yanlısı ifadeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Powell'a yönelik eleştirilerini artırdığı sırada geldi.

Trump, Fed'in faiz artırımlarının ekonomik ve ticari politikaları zayıflattığını öne sürerek eleştiriyor.

Powell'ın bu açıklamalarıyla gelişmekte olan para birimlerinde de değer kazancı görüldü.

Eylül ayında Fed'in Açık Piyasa İşlemleri Komitesi (FOMC) faizi 0,25 puan artırma kararı almıştı.

Bu, 2018'in üçüncü faiz artırımıydı.

TL'de kademeli değer kazancı

TCMB ve hükümet tarafından son dönemde atılan adımlar, ABD ile ilişkilerin iyileşmesi ve petrol fiyatlarındaki gerileme, dolar/TL'nin kademeli bir şekilde Ağustos ayında gördüğü zirve öncesindeki seviyelere dönmesini sağladı.

Dolar/TL kuru 13 Ağustos'ta 7,24 ile tarihi zirvesini görmüştü.

Görülen zirveden bu yana TL'deki değer kazancı yüzde 39'u bulmuş durumda.

Öte yandan halen yılbaşına göre TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 27 civarında.

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