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Dolar/TL'de sert dalgalanma

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Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı'nı açıklaması öncesi 6.14 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, ilerleyen döneme ilişkin beklentilerin açıklanması sonrası tekrar 6.29 seviyesine yükseldi.
Dolar/TL'de sert dalgalanma

Türkiye'de yeni  Ekonomi Programının açıklanması öncesi 6.14 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasının başında 6.1340'a indi.

Albayrak, "Önümüzdeki 3 yıllık ekonomi programımızı yazarken ana kaynağımız yeni bir başarı hikayes." dedi. Bakan Albayrak, "Bu program 3 ana temel üzerinde oturuyor, ilki dengelenme, sonra disiplin ve nihayetinde değişim" açıklamasını yaptı. Albayrak, 2018 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,8, 2019 yılı büyüme beklentisi 2,3, 2020 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,5 ve 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 5,0 olarak duyurdu. Enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 20,8, 2019 için yüzde 15,9, 2020 için yüzde 9,8 oldu.

Büyüme ve enflasyon beklentilerinin açıklanması sonrası dolar/TL, ilk fiyatlanmada önemli bir değişim göstermese de daha sonra tekrar 6.29 seviyesine yükseldi. Şu an ise  6.29 seviyesinden işlem görüyor.

Euro ise 7.34 seviyelerinde işlem görürken, sterlin 8.28'den işlem görüyor. 

 

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