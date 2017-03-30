Domatesin içinden çilek çıktı!

Çin'de yaşanan olay gerçek mi kandırmaca mı tartışması çıkardı. Süpermarketten alınan domatesin içinden çıkan çilek fazlasıyla şaşırttı.

Mail Online’da yer alan haber sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddialara göre Çinli öğrenci Wang Xiaowen’in marketten aldığı domatesin içinden çilek benzeri bir yapı çıktı. Tadının normal domatese benzediğini söyleyen Wang, çilek benzeri yapıya anlam veremediğini belirtti.

DOMATES YEMEYE DEVAM ETMELİ MİYİM?

Görüntünün içinde çilek olan bir domatese benzediği fakat tadının normal domatesle aynı olduğunu söyleyen Wang, paylaşımı yaparken ‘Domates yemeye devam etmeli miyim?’ notunu düştü. Bu paylaşımların ardından bazı sosyal medya kullanıcıları bu yapının tarım ürünleri üzerinde yapılan deneyler sebebiyle oluştuğunu savundu.