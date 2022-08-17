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Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, 19 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanlığı’na Teslim Edilecek

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Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, 19 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanlığı’na Teslim Edilecek
Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, 19 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanlığı’na Teslim Edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında altı ilçeye altı ilkokul kazandırılmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde yapımı tamamlanan ve eğitime kazandırılan okullardan üçüncüsü olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, 19 Ağustos Cuma günü düzenlenecek törenle İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yakın Doğu Oluşumu ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımı ile gerçekleştirilecek tören saat 09:00’da başlayacak.

Tam teşekküllü ve 500 öğrenci kapasiteli inşa edilen Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele okullarının ardından Yakın Doğu Oluşumu’nun 20 ayda eğitime kazandırdığı üçüncü devlet ilkokulu olacak. 19 Ağustos’ta törenle İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilecek olan okul, yeni eğitim döneminde öğrencileri ile buluşacak.

Düzenlenecek tören ile eğitime kazandırılacak olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’nın ardından, Girne, Güzelyurt ve Lefke’ye de inşa çalışmaları başlayacak.

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