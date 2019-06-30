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Dubai Şeyhi’nin karısı 31 milyon sterlinle yurt dışına kaçtı

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Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum’un altıncı eşi Prenses Haya el Hüseyin’in, iki çocuğuyla birlikte ülkeden kaçtığı iddia ediliyor. Daha önce de kızı Prenses Latifa ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.
Dubai Şeyhi’nin karısı 31 milyon sterlinle yurt dışına kaçtı

Prenses Haya’nın, bir Alman diplomatın yardımıyla ülkeden kaçtığı, Almanya’dan siyasi sığınma istedikten sonra şu anda Londra’da gizlendiği öne sürülüyor. Prenses Haya ile ilgili iddialar, geçen yıl Şeyhin kızı Prenses Latifa’nın baskılar nedeniyle ülkeden kaçma ve ABD’den siyasi sığınma girişimi sonrasına denk geldi.

Sosyal medyada aktif olan Prenses Haya’nın şubat ayından bu yana herhangi bir paylaşım yapmaması, mayıs ayından beri de ortalıkta görünmemesi spekülasyonları arttırdı. 31 milyon sterlinle yurtdışına kaçtığı belirtilen Haya’nın boşanmak istediği de iddia ediliyor.

Geçtiğimiz yıl Latifa’nın bir yatla ülkeden kaçmaya çalışırken Hindistan açıklarında yakalanarak ülkeye geri getirildiğine dair haberler basına yansımıştı.

Oxford Üniversitesi’nde eğitim alan ve 2004 yılında El Maktum ile evlenen Prenses Haya, eski Ürdün Kralı Hüseyin’in kızı ve şimdiki Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın üvey kız kardeşi.

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