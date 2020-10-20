  • BIST 1.210
  • Altın 483,687
  • Dolar 7,8553
  • Euro 9,2901
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1684 test, 5 yeni vaka

Düğüne davetli sayısı sınırlı tutulmuş:1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı

»
1 saat süren düğünde:1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Düğüne davetli sayısı sınırlı tutulmuş:1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı

Muş’ta Koronavirüs salgını nedeniyle 1 saatte gerçekleştirilen ve takı töreni 40 dakika süren düğünde genç çifte 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı.

Muş'ta tanınan Elmani aşiretinin sevilen isimlerinden Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya'nın oğlunun düğünü görkemli bir şekilde yapıldı. Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin düğün töreni kentteki bir düğün salonunda yapıldı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin kabul edildiği ve evli çifte 1,5 kilogram altın ve 300 bin TL dolayında paranın takıldığı düğünün takı merasimi de 40 dakika sürdü.

Düğüne katılan davetlilere teşekkür eden damadın babası Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya, "Pandemi nedeniyle davetli sayımızı sınırlı tuttuk. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan siyasilerimize, bürokratlarımıza, davetlilerimize teşekkür ederim. Ayrıca düğüne katılamayıp bizleri telefonla arayan dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maske takıldığı için gripte 4 kat düşüş var19 Ekim 2020 Pazartesi 20:21
  • 5 yıl önceki paylaşımlarına Erdoğan'a hakaretten 6 ay ev hapsi cezası!19 Ekim 2020 Pazartesi 18:40
  • Ahmet Türk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı19 Ekim 2020 Pazartesi 15:09
  • Bekir Coşkun aramızdan ayrıldı…19 Ekim 2020 Pazartesi 07:51
  • AKP’li vekil 45 kez test yaptırmış18 Ekim 2020 Pazar 20:52
  • TTB: Bir günde beş sağlık çalışanı vefat etti18 Ekim 2020 Pazar 17:02
  • Esnaftan, "Neden maske takmıyorsun" diye soran valiye: Canıma yetti, gebermek istiyorum, salı günü 15 lirayla kapattık!18 Ekim 2020 Pazar 13:53
  • Babacan'dan "askıda ekmek" yorumu: Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir17 Ekim 2020 Cumartesi 17:03
  • Erdoğan 'müjde'ye ek yaptı: Keşfettiğimiz doğal gaz rezervine 85 milyar metreküp daha ilave edildi17 Ekim 2020 Cumartesi 16:57
  • Erdoğan:Sakarya Sahası’nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu17 Ekim 2020 Cumartesi 16:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti