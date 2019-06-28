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Dünya devi Apple'da üst düzey ayrılık! Şirket hisseleri bir anda çakıldı

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Son yıllarda satış oranlarının düşmesiyle birlikte şirketinden işçileri çıkaran Apple, 30 yıllık çalışanı olan ünlü isimle yollarını ayırma kararı aldı.
Dünya devi Apple'da üst düzey ayrılık! Şirket hisseleri bir anda çakıldı

iMac, iPod ve iPhone tasarımlarının mimarı olan 52 yaşındaki Johny Ive, 30 yıldır çalıştığı şirketten ayrılacağını duyurdu. Ive'ın bu kararıyla şirketin hisseleri yüzde 1,5 oranında düştü. Şirketin değeri 9 milyar dolar azaldı. Apple CEO'su Tim Cook ise Apple'ın yeniden canlanmasında Ive'ın rolünün büyütülmemesi gerektiğini söyledi.1996 yılında Apple'ın mali zorluk yaşadığı ve işçi çıkarmaya başladığı bir dönemde çalışmaya başlayan Ive'ın şirketin bir trilyon dolarlık bir deve dönüşmesinde önemli bir payı olduğu belirtiliyor. 2011'de ölen Apple'ın kurucusu Steve Jobs, bir defasında "Apple'da bir ruh partnerim varsa o da Jony'dir" demişti.

Ayrılıklar üst üste geliyor: Beş yıl önce İngiliz moda devi Burberry'nin CEO'luğunu bırakarak Apple'ın perakendeden sorumlu başkan yardımcılığına gelen Angela Ahrendts de Nisan ayında şirketten ayrılmıştı.

Kendi şirketini kurup Apple'a çalışacak: iPhone satışlarının düşmesi, yatırımcıları da kaygılandırıyor. Ancak Jony Ive'ın şirketten ayrıldıktan sonra LoveFrom adlı kendi tasarım şirketini kuracağı ve ilk müşterisinin Apple olacağı belirtiliyor.

Gurur duyuyorum: Ayrıca şirketten ayrılmasıyla ilgili konuşan Ive, "Değişim için doğal bir zaman. Yaklaşık 30 yıl ve sayısız projeden sonra Apple'da yarattığımız benzersiz tasarım ekibi ve kültürümüzle gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Apple Park'ı tasarlamıştı: Ive son olarak İngiliz mimarlık şirketi Foster and Partners'la Apple'ın "ultra-modern" olarak tanımlanan genel merkezi Apple Park'ı tasarlamıştı.

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