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Dünyada çok nadir görülüyor!

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Yalova'da dünyaya gelen Zeynep bebek, çift dilli doğdu. Uygulanan operasyon sonrası ise dili normale döndü.
Dünyada çok nadir görülüyor!

Yalova dünyada çok nadir rastlanan bir hastalığa sahne oldu. Arzu ve Mahmut Erdoğan çiftinin bebekleri Zeynep Erdoğan çift dille doğdu. Bebeğin ağızının arka kısmında boğaza kadar uzanan 5 santim uzunluğundaki ikinci dilin çocuğun nefes almasını engellediği görüldü. Bu durum karşısında çok riskli olan ameliyatı Yalova’da ilk kez gerçekleştiren doktorlar, Zeynep bebeği sağlığına kavuşturdu.

Doktor Ahmet Güngör, “İkinci dil oldukça riskli bir yerdeydi. Biz bu dili kapalı ameliyat teknikleri kullanarak kansız bir şekilde aldık. Bebek son derece iyi” diye konuştu.

Bebeğin babası Mahmut Erdoğan ise, “Çocuğumuzu sağlığına kavuşturan doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu

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