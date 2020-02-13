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Dünya'dan 330 ışık yılı uzaklıkta genç bir yıldızın çevresinde dönen 'yavru öte gezegen' keşfedildi

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Dünya'dan 330 ışık yılı uzaklıkta genç bir yıldızın çevresinde dönen 'yavru öte gezegen' keşfedildi
Dünya'dan 330 ışık yılı uzaklıkta genç bir yıldızın çevresinde dönen 'yavru öte gezegen' keşfedildi

Bilim insanları, Dünya'dan 330 ışık yılı uzaklıkta genç bir yıldızın çevresinde dönen 'yavru öte gezegen' keşfedildiğini açıkladı.

Rochester Teknoloji Enstitüsü'nde görevli bilim insanlarının öte gezegeni, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) 'Gaia' adlı yapay uydusunun verilerini kullanarak keşfettiği belirtildi.

Güneş'ten çok genç, 5 milyon yaşındaki bir yıldızın yörüngesinde dönen öte gezegenle ilgili ayrıntılar, 'Research Notes of the American Astronomical Society' dergisinde yayımlandı.

Çalışma ekibinin lideri Annie Dickson-Vandervelde, "Keşfettiğimiz loş, soğuk obje çok genç ve Jüpiter'den sadece 10 kat büyük. Bu da hala oluşum aşamasındaki bebek bir gezegene baktığımız anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

​Öte gezegenin yıldızına uzaklığı, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 600 katı iken, gelecekte yapılacak gözlemler ile gezegenle yıldızın bu uzaklığı hakkında bilgi edinilmesi umuluyor.

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