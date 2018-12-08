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Dünyayı gezerek ayda 45 bin TL kazanacak

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Dünya turuna çıkacak olan aile hatıralarını ölümsüzleştirmek için bir fotoğrafçıyı işe alacağını duyurdu. İşe alınacak kişiye ödenecek aylık miktar ise 45 bin TL.
Dünyayı gezerek ayda 45 bin TL kazanacak

Dünya turuna çıkacak olan aile hatıralarını ölümsüzleştirmek için bir fotoğrafçıyı işe alacağını duyurdu. İşe alınacak kişiye ödenecek aylık miktar ise 45 bin TL.

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    İngiltere'den pek çok kişinin hayalini süsyelecek bir iş ilanı geldi. Dünya turuna çıkacak olan aile hatıralarını ölümsüzleştirmek için bir fotoğrafçıyı işe alacağını duyurdu.

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    Ülke baısnında yer alan haberlere göre, otel, ulaşım ve yemek gibi ihtiyaçları karşılanacak olan kişiye yılda 80 bin sterlin (Yaklaşık 545 bin TL) ödenecek. Yani aile ile dünyayı geçecek olan kişi ayda 45 bin TL'nin sahibi olacak.

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