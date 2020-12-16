EA, Codemasters'ı 1,25 milyar dolara satın alıyor

Video oyunları sektörünün en büyük ikinci yayıncısı Electronic Arts (EA) ile Take-Two'nun, otomobil yarışı oyunları alanında çok uzun bir geçmişe sahip olan Codemasters'ı satın almak için giriştikleri mücadelenin galibi Electronics Art oldu.

EA, Take-Two'nun 10 Kasım'da 1 milyar dolar teklif ettiği Codemasters için 1,25 milyar dolar verdi. Codemasters Group Holdings PLC yönetim kurulu bu teklifi kabul etti.

700 çayışanı bulunan ve 2018 yılında halka açılan Codemasters'ın hisse değeri dün yüzde 23 artarak EA'nın teklifinin de üzerine çıktı.