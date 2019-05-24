  • BIST 85.356
  • Altın 251,073
  • Dolar 6,0748
  • Euro 6,7966
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

“Eastmed Act”ın yasama sürecindeki yeni kritik adım…”

» »
“Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji İşbirliği 2019” isimli yasa tasarısının Çarşamba günü Amerikan Temsilciler Meclisi’ne de sunulduğu bildirildi.
“Eastmed Act”ın yasama sürecindeki yeni kritik adım…”

Rum basını, Yunanistan’ı ABD’nin stratejik ilgi odağına oturtan ve “bölgede şekillenen yeni gerçeklerin tanınmasıyla Amerika’nın Doğu Akdeniz stratejisinde köklü değişiklik” hedefleyen paket tasarının “East Med Act”ın yasama sürecindeki yeni kritik adım olduğuna işaret etti.

Fileleftheros’un haberinde, Gas Billirakis, David Sissylin ve Ted Doic’in sunduğu tasarının, senatoya sunulan versiyonuyla neredeyse aynı olduğuna işaret edilerek, “ilk kez, Dışişleri Bakanı’nın Yunan hava sahası ve Kıbrıs MEB’ine yapılan ihlalleri rapor olarak meclise sunması gerektiği öngörülüyor. Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerindeki son gelişmelerin de eklenmesi talep ediliyor” ifadesine yer verildi.

Habere göre, Billirakis, Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye tasarının önemini anlattığını belirterek, “tasarıyı geçirebilirsek, ki geçirebileceğimizi biliyorum, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail açısından bazı önemli şeyler yapacağız” ifadesini kullandı.

Sissylin ise “Doğu Akdeniz’de enerji stratejisinde gerçek bir gelişme” diyerek Rum Yönetimi’nin bölgesel olanaklar dinamiğini güçlendirecek “EastMed Act’ın, Amerikan silah ambargosunun kaldırılması ve F-35’ler konusunda Türkiye’ye yönelik kısıtlamaların, ABD’nin Rum Yönetimi’yle uzun vadeli ittifak ve ilişki kurmak istediğinin göstergesi olduğu görüşünü ortaya koydu.

Sissylin “Bu yasa tasarısı, ülkelerimiz arasındaki ilişkiyi güçlendirecek ve Kıbrıs’a, bölgede  aktif ve güçlü bir müttefik olma olanağı tanıyacak” dedi.

“Çok önemli bir gün. Yasa tasarısı, partiler arasıdır ve olumlu oylanacağını öngörüyoruz” ifadesini kullan Doic, şunları ekledi: “EastMed, dörtlü bölgesel işbirliğinin bir sonraki aşamaya geçmesine yardımcı olacak. Var olanı geliştirebilmemiz, fırsatları tanımamız ve yenilerini yaratmamız için daha da yakın işbirliği ilişkisini güçlendirecek.”

“RUSYA’NIN BÖLGEDEKİ NÜFUZUNU ENGELLEMEYİ VE KIBRIS’I ABD’NİN SÖMÜRGESİ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYOR”

Haravgi haberi “Ambargonun Kaldırılmasıyla İlgili Yasa tasarısı Amerikan Meclisi’nde… ABD’nin Hedefi Doğu Akdeniz’deki Rus Nüfuzunu engellemek” başlığıyla aktardı.

Amerikan Temsilciler Meclisi’ne sunulan tasarının, Doğu Akdeniz’de Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında kurulan ortaklık ilişkisine ABD’nin desteğini vurguladığına işaret eden gazete şu ifadeleri kullandı:

“Bu tasarı Kıbrıs’a haksız yere dayatılan Amerikan ambargosunun kaldırılmasının ötesinde  Kıbrıs’ı ABD’nin sömürgesi haline getirmeyi hedefliyor. Daha somut olarak, ABD, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail arasında –bilgi alış verişi, siber gözetim ve denizciliği de içeren- güvenlik alanında gelişen işbirliği aracılığıyla Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki nüfuz ve müdahalesini engelleme çabasını desteklemek istiyor. Bölge ülkelerinin Rusya’dan tedarik ettiği askeri teçhizat kullanımını durdurma çabasını, NATO teçhizatı ve NATO üyesi ülkeler lehine desteklemek istiyor.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Mısır ile elektrik bağlantısı için imzalar atıldı”23 Mayıs 2019 Perşembe 12:29
  • Sandıktan DİSİ mi, AKEL mi birinci parti çıkacak?23 Mayıs 2019 Perşembe 12:23
  • BM’nin Chagos ile ilgili kararı Kıbrıs’taki üsler için önem teşkil ediyor23 Mayıs 2019 Perşembe 12:21
  • 950 Yunan mudi Rum yönetimini Uluslararası Tahkim Kurulu’na Verdi23 Mayıs 2019 Perşembe 12:17
  • “45 Suriyeli mülteci Ledra Palace’tan güneye geçti” iddiası22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:37
  • İngiltere yine “şaibeli” dedi…22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:35
  • Osadchıy: “Kıbrıs’ta çok fazla asker var”22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:33
  • Elektrik fiyatlarında en fazla zam güney Kıbrıs’ta22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:31
  • İngiliz F-35’LERİ dün Ağrotur Üssü’ne indi22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:29
  • Baf’ta iki bombalı saldırı22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti