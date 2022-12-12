  • BIST 5.210,38
  • Altın 1075.004
  • Dolar 18.6379
  • Euro 19.6976
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Efendi: Bölgemizi imar planıyla kalkındıracağız

»
Efendi: Bölgemizi imar planıyla kalkındıracağız
Efendi: Bölgemizi imar planıyla kalkındıracağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, batı bölgesinin en büyük sorununun “imar planı” eksikliği olduğunu söyledi.   Tepebaşı ve Akdeniz köylerini ziyaret eden Efendi, hiçbir zaman halka boş vaatler vermediğine dikkat çekerek, “Bölgemizi imar planıyla kalkındırmak için girişim yapacağız” dedi.

 

“HERKESE EŞİT HİZMET VERECEĞİZ”

Efendi, bölgeyi kalkındırmak için vizyon sahibi olunması gerektiğinin altını çizerek kendilerinde bu vizyonun olduğunu belirtti. Geçtiğimiz günlerde Akdeniz köyündeki bir sit alanına “inşaat yapılacağı” sözü verildiğine işaret eden Efendi, böyle bir durumun asla mümkün olmadığını, sit alanlarına çivi bile çakılamayacağını vurguladı. Efendi, Akdeniz ve Tepebaşı’nda yaşanan imar sorununu doğru şekilde gelişime katkı sağlayacak kararlarla çözme hedefinde olduklarını söyledi.    İmar planlarının sadece “kat izinleriyle” ilgili olmadığına dikkat çeken Efendi, 20 yıl sonraki okul ve sağlık merkezi ihtiyacının da imar planıyla çözüldüğünü belirtti. Efendi, göreve geldiklerinde insanları hiçbir zaman ayrıştırmayacaklarını ve herkese eşit hizmet vereceklerinin de sözünü verdi.

 

“KATILIMCI BİR YÖNETİM ANLAYIŞI BENİMSEYECEĞİZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, Akdeniz köyünün yıllardır çeşitli gerekçelerle hak ettiği hizmeti alamadığını belirterek, “Bölgede yaratacağımız farkla güçlü bir belediye olacağız” dedi. Akdeniz köyünü ziyaret eden Efendi, bölgenin kalkınması için “vizyon” sahibi olunması gerektiğine dikkat çekerek bunun için doğru bir belediye yönetimine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. CTP’li belediyelerin yerelde bir marka olduğunu söyleyen Efendi, “Yıllarca Kıbrıs’ın en güzel bölgelerinden birinde yaşarken, en kötü beledi hizmetin verildiği bir yer olarak lanse edildik. Bunun sebebi yönetici zihniyeti ve vizyonsuzluk gibi unsurlardan oluşmakta…” şeklinde konuştu. Belediyelerin birleştirilmesinden ardından yeni kurulan belediyenin 312 km² yüzölçümüyle Malta adası kadar büyüklüğe ulaştığını belirten Efendi, bu büyüklükte bir bölgenin “tek adam” rejimiyle yönetilemeyeceğini vurguladı. Efendi, 312 km² büyüklüğündeki bir alanın kurumsallaşmadan yönetilmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, “Biz katılımcı bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özgey: Gaziveren hak ettiği hizmeti alacak12 Aralık 2022 Pazartesi 11:44
  • Bican: Güzelyurt Yaşam Merkezi’ni hizmete koyacağız12 Aralık 2022 Pazartesi 11:30
  • Tuğlu: “Çöp sorununu bitireceğiz”11 Aralık 2022 Pazar 20:58
  • CTP: Bu rezalete sessiz kalmayacağız11 Aralık 2022 Pazar 18:53
  • İncirli: Belediye olarak liderlik yapıp şehri ilgilendiren her sorunu çözeceğiz!11 Aralık 2022 Pazar 17:20
  • Korkuteli ve Dörtyol’dan Özer’e yoğun ilgi11 Aralık 2022 Pazar 16:40
  • Şenkul: Göreve gelir gelmez, bayramlık ve benzeri ödenekleri belediye çalışanlarıyla eşitleyeceğiz11 Aralık 2022 Pazar 16:06
  • Akansoy: Bu Rezalete Sessiz Kalmayacağız11 Aralık 2022 Pazar 15:17
  • Benli: Kaliteli belediyeciliğin en güzel örneği Yenikent!11 Aralık 2022 Pazar 14:53
  • Reşat Kansoy: Rakiplerim dağıldı... Sahte anket yayınlıyorlar11 Aralık 2022 Pazar 14:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti