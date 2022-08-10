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Ege’de mülteci felaketi: Onlarca ölü ve kayıp var

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Yunanistan sahil güvenliği Ege Denizi'nde batan bottan 29 mülteciyi kurtarırken, onlarca mültecinin kayıp olduğu belirtildi.
Ege’de mülteci felaketi: Onlarca ölü ve kayıp var

Sahil güvenlik sözcüsü Nikos Kokkalas, kurtarılan mültecilerin Antalya’dan yola çıkan botta 60-80 kişi bulunduğu ve İtalya’ya gitmekte olduğu bilgisini verdiğini söyledi.

Kokkalas Yunanistan devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, botun Karpathos adası açıklarında alabora olduğunu ve battığını söyledi. Kokkalas, arama ve kurtarma çalışmalarının sert rüzgara rağmen sabahın erken saatlerinde başladığını belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen başka bir sahil güvenlik yetkilisi ise, kurtarılan mültecilerin Afganistan, İran ve Irak vatandaşı olduğunu söyledi.

Yunanistan Avrupa’nın 2015-2016 yıllarında karşı karşıya kaldığı göçmen krizinde en ön safda yer alıyordu. Suriye, Irak ve Afganistan’dan kaçan milyonlarca mülteci büyük oranda Türkiye’den Yunanistan’a geçerek Avrupa’ya ulaşmaya çalışıyordu.

Bu rakamlar o tarihlerden sonra ciddi oranda düşmüştü. Ancak Yunan yetkililer son dönemde ülkeye adalar ve Türkiye ile olan kara sınırı üzerinden girmeye çalışan kişi sayısında ciddi bir artış yaşandığını söylüyor.

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